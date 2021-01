Morgan Wallen est devenu connu pour son mulet emblématique, bien qu’il soit loin d’être le premier artiste country à arborer la coiffure. Au début de sa carrière, Blake Shelton a également adopté le look, bien qu’il ait depuis retiré le mulet bouclé qu’il portait pendant la majeure partie du début des années 2000. Lors d’une récente interview avec 100.3 The Wolf, Shelton a partagé ses réflexions sur la vision de Wallen sur le style, affirmant que le mulet du chanteur de “7 Summers” est “assez faible”.

“C’est assez faible”, a plaisanté Shelton. «Son mulet est un peu comme une coupe de cheveux bob, vous savez. Je veux le voir descendre à peu près au milieu de son dos comme moi et Tracy Lawrence. Nous étions un groupe; Toby Keith avait même une sorte de bizarre mulet à l’époque. Je veux voir un peu de longueur sur cette chose. ” Shelton a en outre discuté des cheveux de Wallen lors d’une apparition sur The Bobby Bones Show, admettant qu’il est “un peu jaloux” de ne pas avoir lui-même actuellement de mulet.

Appelant Wallen “un beau mec” qui est “en forme”, Shelton a expliqué que lorsqu’il a tenté de faire pousser son propre mulet pendant la quarantaine au début de 2020, il a réalisé que “pour moi, vous ne pouvez pas être gros et avoir un mulet . ” Il a ajouté: “Afin de vous en sortir, vous devez avoir autre chose pour vous. À l’époque où j’en avais un, j’étais maigre, et ce n’est plus ainsi.

“Ouais, eh bien, voici ce que je ressens parce que je suis un peu jaloux. Euh, et c’est honnête. Je suis un peu jaloux de ne pas avoir le mulet. Mais, voici ce que j’ai trouvé c’est toi tu vois, Morgan Wallen. C’est un beau mec. Et il est en forme. Donc, si je veux avoir le mulet, je dois perdre 150 livres. ” Le coach vocal a récemment discuté de ses plans de perte de poids plus réalisables dans l’émission de radio Apple Music Country de Luke Bryan, Party Barn Radio, disant à son ami qu’il avait pour objectif de perdre 10 livres avant son mariage avec Gwen Stefani.

“J’ai l’impression que si je dis 10, je dois le faire. Donc, 10. C’est là-bas maintenant; je ne peux pas laisser tomber les gens”, a-t-il dit en plaisantant, “j’ai réajusté tous les miroirs de la maison. Donc, ils vous ressemblent lorsque vous prenez un selfie d’en haut parce que vous ne pouvez même pas vous lever et me regarder dans le miroir. Alors je les ai réorganisés, ou ils sont en quelque sorte inclinés vers le bas, me regardant . Alors je lève les yeux, et ce n’est pas si mal. “