La saison 19 de The Voice n’a été créée que lundi, mais la compétition se réchauffe déjà. Mardi soir, les auditions à l’aveugle se sont poursuivies. Bien sûr, cela signifiait que la rivalité entre les entraîneurs – Kelly Clarkson, Blake Shelton, John Legend et Gwen Stefani – et les blocs, s’est également poursuivie.

Au début de l’épisode de mardi soir, Shelton a utilisé son blocage sur Clarkson, l’empêchant de recruter le chanteur Taryn Papa dans son équipe. La chanteuse de «À cause de toi» ne s’est même pas rendu compte qu’elle avait été bloquée lorsqu’elle avait appuyé sur son propre bouton pour se retourner pour Papa. En fin de compte, le concurrent a choisi de faire partie de l’équipe de Shelton. Après l’audition, Shelton a prétendu qu’il n’était pas celui qui avait bloqué son collègue entraîneur. Au lieu de cela, il a mis le blâme sur sa petite amie, Stefani. Sur Twitter, Shelton a doublé et a insisté sur le fait que ce n’était pas lui qui avait bloqué Clarkson en écrivant en plaisantant qu’il était surpris que Stefani ait retiré le blocage. Il convient également de noter que ce n’était même pas la première fois que Clarkson était bloqué cette saison, car Legend l’a bloquée lors du premier épisode lors de l’audition de John Holiday.

Pouvez-vous tous croire que @gwenstefani a bloqué @kellyclarkson?! 😂 De @olered à #TeamBlake, je suis ravi de travailler avec vous @TarynPapa! #La voix – Blake Shelton (@blakeshelton) 21 octobre 2020

En raison de la pandémie de COVID-19, il y a eu des directives de sécurité strictes sur la saison 19 de The Voice. Non seulement les entraîneurs sont espacés les uns des autres, mais l’émission a également mis en place un public virtuel qui s’assoit pendant le processus d’audition. Avant la première du concours NBC, Shelton s’est ouvert à Entertainment Tonight sur la façon dont ces changements affecteront The Voice. Sur la base de ses réponses à la publication, sa rivalité amusante avec ses collègues entraîneurs est en pleine vigueur cette saison.

“Nous sommes capables d’entendre les artistes d’une manière que nous n’avons jamais entendue auparavant – et nous sommes capables d’entendre les insultes venant des autres entraîneurs d’une manière que nous ne les avons jamais entendus auparavant”, a plaisanté Shelton . “Ils sont vraiment en train de percer.” Naturellement, le chanteur country a parlé du retour de Stefani dans la série (Stefani était auparavant entraîneur dans les saisons 7, 9, 12 et 17). Shelton a ajouté: “Le retour de Gwen est très réconfortant pour tous les entraîneurs. Nous avons tous pu revenir au jeu que nous connaissions déjà. Nous savons tous comment jouer les uns les autres à ce truc. C’était comme si l’ancien gang était revenu. à nouveau ensemble, et nous nous amusons. “