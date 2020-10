Blake Shelton et Gwen Stefani ont reçu le prix de la vidéo collaborative de l’année lors des CMT Music Awards mercredi soir pour leur duo «Nobody But You», et Shelton a profité de son discours de remerciement pour partager ses réflexions sur l’état des spectacles de musique country dans les années récentes.

“Je crois vraiment que ces récompenses commencent à perdre de leur crédibilité au cours des dernières années et que les récompenses votées par les fans sont vraiment les seules récompenses qui restent dans notre industrie, c’est comme parfois”, a-t-il déclaré en tant que mâchoire de Stefani chuté. “Parce que vous êtes ceux qui achètent les disques, vous venez aux concerts et vous votez pour toutes ces choses. Nous vous aimons tellement.”

Le #CMTaward de la vidéo collaborative de l’année va à @blakeshelton & @gwenstefani! 💞💞 pic.twitter.com/vQyIqxOrki – CMT (@CMT) 22 octobre 2020

Shelton et Stefani ont également exprimé leur choc face à leur victoire. “C’est comme: ‘Que se passe-t-il dans ma vie?'” S’exclama Stefani. Shelton a répondu: “C’est incroyable. J’ai dit à Gwen que quand j’ai vu qui étaient les autres nominés dans notre catégorie, c’était littéralement comme: ‘Eh bien, ça aurait été cool mais je ne sais pas quelles sont nos chances de battre Justin Bieber le sont. Mais nous y sommes! Merci beaucoup. ” La collaboration de Bieber avec Dan + Shay, “10 000 heures”, figurait parmi les nominés dans la catégorie.

En plus de remercier les fans, Shelton et Stefani se sont également remerciés. “Je t’aime tellement,” dit Shelton à sa petite amie avant qu’elle ne lui répète ce sentiment. «Merci beaucoup les gars», a-t-elle dit, comme Shelton l’a noté, «Nous étions prêts au cas où» avant que les deux chanteurs ne tiennent un verre. «Merci CMT, nous vous aimons», dit-il. “C’est incroyable. Merci aux fans, je sais que vous travaillez littéralement pour ça. Je regarde les médias sociaux, quand ce truc est arrivé, je ne pouvais pas y croire, c’est tout ce qui était sur ma chronologie. , nos fans votent pour cette chose. “

«Nous voyons tout cela», a-t-il conclu. “Merci beaucoup, cela signifie le monde pour nous, plus que vous ne pouvez probablement l’imaginer. C’est un couple fou à bien des égards, mais ça marche!”

Le couple a également réagi à sa victoire sur Instagram. “Il va sans dire que c’est vraiment une victoire spéciale non seulement pour moi mais pour @gwenstefani!” Shelton a écrit, félicitant sa petite amie pour sa première victoire aux CMT Music Awards. “FÉLICITATIONS pour votre premier @CMT Award !! Et merci à TOUS d’avoir voté !!!”

Dans son propre message, Stefani a ajouté: “wow weeeeeee JAMAIS DANS MES RÊVES LES PLUS SAUVAGES? !!!!!! Merci à tous ceux qui ont écouté et voté, nous vous voyons travailler dur pour nous et nous l’apprécions !!”