Halloween n’est peut-être pas encore terminé, mais Blake Shelton et Gwen Stefani ont déjà sauté sur la liste des fêtes, célébrant Thanksgiving un peu plus tôt cette année. Stefani a révélé lors d’une interview avec Hoda & Jenna lundi qu’elle et son petit ami avaient apprécié leur repas de Thanksgiving un peu tôt cette année, disant à Hoda Kotb et Jenna Bush Hager que le couple avait “14 célébrations différentes” au ranch de Shelton dans l’Oklahoma.

“En fait, nous avons eu notre Thanksgiving ici hier soir parce que nous avons dû changer d’horaire cette année”, a-t-elle déclaré. “Donc, nous avons eu un Thanksgiving tôt, donc ça a été très amusant d’être ici.” Le joueur de 51 ans a ajouté que le groupe “a organisé 14 célébrations différentes la nuit dernière et a dû les empiler toutes ensemble pour que nous puissions tout intégrer. Nous nous sommes beaucoup amusés. C’était vraiment bien. J’ai fait ma première citrouille. tarte, jamais. Ma mère le fait toujours. Je me dis: “Oh mon Dieu, je suis en train de passer au niveau suivant.” En fait, je n’ai pas paniqué. C’était vraiment très amusant. “

Stefani et Shelton ont pris une pause du tournage de The Voice à Los Angeles pour se rendre en Oklahoma pour leurs célébrations, bien qu’ils n’aient pas été en Californie depuis longtemps par rapport au temps qu’ils ont passé au ranch cette année. Stefani, ses trois fils et la famille de son frère ont tous rejoint Shelton là-bas plus tôt cette année pendant la quarantaine, et la chanteuse No Doubt a déclaré qu’il était “vraiment facile de s’habituer” à être dans l’Oklahoma.

“C’est magnifique”, a déclaré le natif de Californie. «Ma nature en grandissant allait essentiellement à Huntington Beach ou à Newport Beach, et donc nous n’avions pas beaucoup de ce genre de grand espace ouvert et d’étoiles et un peu plus simple d’une vie dont je ne savais même pas qu’elle existait. Nous avons vraiment apprécié. “

La quarantaine n’était pas tout à fait relaxante pour Stefani, qui a noté qu’elle se chargeait de nombreuses tâches ménagères pendant son séjour à la maison. «J’ai l’impression que depuis que nous étions tous enfermés, j’ai dû faire tellement de lessive et de nettoyage, de cuisine et de nettoyage des toilettes et c’était comme … c’était tellement dégoûtant», dit-elle. “C’était beaucoup de travail.”

«Nous avons eu cinq enfants ici scolarisés à domicile dans cette vieille maison abandonnée que Blake a achetée sur cette terre», a-t-elle poursuivi. «C’était comme une maison de thésauriseur. Nous avons trouvé des vieux bureaux d’école. Ils étaient dégoûtants et nous les avons nettoyés et les enfants étaient scolarisés à domicile dans cette cabane. C’était très extrême.