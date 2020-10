Blake Shelton et Gwen Stefani ont changé l’ordre de sortie vidéo typique avec leur single actuel, “Happy Anywhere”, faisant ses débuts avec le clip vidéo avant de suivre avec la vidéo lyrique de la chanson quelques mois plus tard. Le clip est sorti la semaine dernière et est une configuration animée suivant un camion traversant divers paysages. Le concept de la vidéo reflète les paroles de la chanson, qui consistent à être heureux où que vous soyez, à condition que la bonne personne soit à vos côtés.

“Happy Anywhere” a été écrit par Ross Copperman, Josh Osborne et Matt Jenkins et est actuellement dans le Top 10 du palmarès Billboard Country Airplay. “Même si Gwen et moi venons de sortir un single, nous avons décidé que, dans les circonstances, cette année … mec, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour ‘Happy Anywhere'”, a déclaré Shelton dans un communiqué. «Nous avons tous été en quarantaine et en lock-out, et j’espère que nous l’avons fait avec quelqu’un que nous aimons vraiment et aimons être avec nous. C’est ce qui s’est passé avec Gwen et moi cet été – et cette année entière.

Shelton et Stefani ont initialement sorti “Happy Anywhere” en juillet avec le clip de la chanson, qui présentait des images du couple en quarantaine ensemble au ranch de Shelton dans l’Oklahoma.

“Happy Anywhere” fait suite à leur duo précédent, “Nobody But You”, qui a passé deux semaines au n ° 1 plus tôt cette année. «« Nobody But You »était une grande chanson pour nous, mais nous avons en fait enregistré« Happy Anywhere »avant cela», a déclaré Shelton à PEOPLE. “Nous attendions le bon moment pour le sortir, et je savais que c’était maintenant. Nous sommes tous toujours socialement distants, donc il n’y a pas de meilleur moment pour être heureux avec la ou les personnes que vous aimez. Peu importe où dans le monde tu es – tant que tu es avec eux, tu es heureux. “

Shelton et Stefani ont passé la majorité de la quarantaine ensemble dans l’Oklahoma, bien qu’ils aient récemment déménagé à Los Angeles pour filmer la prochaine saison de The Voice. “Il est parti pour retourner en Oklahoma. C’est la première fois que nous nous séparons depuis six mois”, a déclaré Stefani à Extra la semaine dernière. “Mais pour pouvoir faire une pause pendant une minute et être là avec les garçons et être en Oklahoma… il a vraiment un ranch magnifique.”

Elle a ajouté: “Nous étions une grand-mère et un grand-père dans une ferme!”