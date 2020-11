Blake Shelton a partagé un message déchirant à sa fiancée Gwen Stefani lorsqu’il a remporté le prix du meilleur artiste country au 2020 E! People’s Choice Awards dimanche au Barker Hangar à Santa Monica, en Californie. C’était la dernière chance pour Shelton de remercier Stefani lors d’une cérémonie de remise de prix depuis qu’ils ont annoncé leur engagement fin octobre. Le couple s’est rencontré pour la première fois sur The Voice et est sorti pendant cinq ans avant que Shelton ne pose la question.

“Je suis tellement heureux que nous puissions avoir cette remise de prix malgré tout”, a déclaré Shelton dimanche, faisant référence à la pandémie de coronavirus en cours. Shelton a remercié son label, mais il a dû remercier les fans qui ont voté pour lui. “Mon équipe et moi devrions remercier tous les fans qui ont voté pour cette chose”, a déclaré Shelton, rapporte E! Nouvelles. “Et je ne passe plus beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais quand je les regarde, tout ce que je vois, ce sont les fans qui retweetent et votent pour – ces derniers temps, pour les People’s Choice Awards. Merci beaucoup.”

Juste avant de quitter la scène, il a dû remercier sa “nouvelle fiancée” Stefani, bien sûr. “C’est Stefani, si vous avez besoin de Google pour savoir qui elle est”, a plaisanté Shelton. “Merci pour l’inspiration et je vous aime les gars, merci.”

Les autres nominés dans la catégorie Artiste country de 2020 étaient Kelsea Ballerini, Kane Brown, Luke Bryan, Luke combs, Miranda Lambert, Thomas Rhett et Keith Urban. Shelton a également été nominé pour l’artiste masculin de 2020 mais a perdu contre Justin Bieber. Les autres nominés dans cette catégorie étaient Bad Bunny, J Balvin, Drake, DaBaby, Lil Baby et The Weeknd.

Stefani et Shelton ont commencé à se fréquenter en novembre 2015 et se sont mis en quarantaine ensemble pendant la pandémie. Ils ont annoncé leurs fiançailles le 27 octobre, le couple partageant une photo d’eux-mêmes en train de s’embrasser et Stefani montrant sa bague de fiançailles. “Merci d’avoir sauvé mon 2020 … et le reste de ma vie”, a écrit Shelton sur Instagram. “Je t’aime. J’ai entendu un OUI!”

Quelques jours après les fiançailles, une source proche de Stefani a déclaré à PEOPLE que les deux ne voulaient pas d’un “grand mariage”. Au lieu de cela, ils prévoient d’inviter uniquement leurs amis proches et leur famille pour une petite cérémonie intime. La source a également noté que Shelton avait obtenu la permission des trois fils de Stefani de proposer. L’ancien chanteur et ex-mari de No Doubt, Gavin Rossdale, partage ses fils Kingston, 14 ans, Zuma, 12 ans, et Apollo, 6 ans.

Shelton est “très proche” des fils de Stefani, a déclaré une source à Entertainment Tonight. “Ils en ont parlé et Blake s’est assuré qu’ils faisaient partie de l’excitation! Blake avait une bague de fiançailles sur mesure. Il connaît le créateur et les a utilisées dans le passé pour fabriquer des bracelets pour Gwen.” La source a déclaré que Shelton s’était assuré que le trio était impliqué dans “chaque étape” de ses plans d’engagement.

Shelton a également remercié les fans pour leur soutien sur Twitter après avoir remporté le prix. «Vous le méritez absolument», a répondu une personne. “Les gens qui font de bonnes choses reçoivent toujours des bénédictions !! Félicitations.”

“Vous êtes les meilleurs! Ma femme et moi adorons votre musique et votre humour. Merci de nous avoir aidés jusqu’en 2020”, a écrit un fan. Un autre fan a déclaré que le meilleur artiste country devrait simplement être renommé “Blake Shelton Appréciation Award à ce stade” puisque Shelton l’a remporté si souvent.

