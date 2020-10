Blake Shelton est officiellement membre du Grand Ole Opry depuis 10 ans, marquant le jalon le vendredi 23 octobre. Shelton a été intronisé à l’Opry par son bon ami Trace Adkins, et Shelton a utilisé Instagram vendredi pour partager la vidéo du moment, en commençant par un clip de lui-même et d’Adkins sur la scène de l’Opry.

«Blake Shelton est un de mes amis, cela signifie que le monde est celui qui vous remet ce soir», dit Adkins, un trophée à la main sous le regard de Shelton. “Blake Shelton, vous êtes le nouveau membre du Grand Ole Opry.” La vidéo a ensuite été coupée à Shelton marchant à l’extérieur et tenant le trophée qu’Adkins lui avait donné. «Eh bien, il y a quelques instants, j’étais intronisé au Grand Ole Opry», a-t-il déclaré. «Il y a beaucoup de choses qui sont publiées et transformées en événements médiatiques dans ce secteur, de grosses affaires comme celle-ci. Pour moi, je m’en fiche si je le dis correctement parce que je sais ce que cela signifie pour moi – c’est le plus gros chose qui m’est jamais arrivée. “

“Wow … Difficile de croire que c’était il y a 10 ans aujourd’hui!” Shelton a écrit dans sa légende. “On dirait qu’hier, @TraceAdkins me donnait la nouvelle que chaque artiste country rêve d’obtenir! Le plus grand honneur… J’adore et je rate ma famille @opry! En voici 10 autres!”

Le natif de l’Oklahoma a célébré son 10e anniversaire deux jours après avoir ajouté une autre distinction à son nom, remportant la vidéo collaborative de l’année aux CMT Music Awards aux côtés de sa petite amie Gwen Stefani.

“C’est comme: ‘Que se passe-t-il dans ma vie?'” S’est exclamé Stefani lors du discours d’acceptation du duo. Shelton a répondu: “C’est incroyable. J’ai dit à Gwen que quand j’ai vu qui étaient les autres nominés dans notre catégorie, c’était littéralement comme: ‘Eh bien, ça aurait été cool mais je ne sais pas quelles sont nos chances de battre Justin Bieber le sont. Mais nous y sommes! Merci beaucoup. “

Shelton a également profité de l’occasion pour partager son opinion selon laquelle “ces récompenses commencent à perdre de leur crédibilité au cours des dernières années”. Les récompenses votées par les fans sont vraiment les seuls spectacles de stand-up qui restent dans notre industrie, cela me semble parfois “, a-t-il déclaré alors que la mâchoire de Stefani tombait.” Parce que vous êtes ceux qui achètent les disques, vous venez aux concerts, et vous votez sur toutes ces choses. Nous vous aimons tant.”