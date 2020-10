Gwen Stefani a célébré son anniversaire samedi et a reçu un hommage spécial de son petit ami Blake Shelton. Tout au long de la journée, Stefani a partagé des extraits de sa fête d’anniversaire chez elle, où sa famille s’est réunie pour célébrer. Stefani et Shelton se fréquentent depuis 2015 après avoir été entraîneurs ensemble pour The Voice. Elle revient au spectacle pour la saison 19, qui débutera le 19 octobre sur NBC.

«C’est un jour spécial pour une femme spéciale de ma vie. Joyeux anniversaire [Stefani], J’écrirais une chanson pour vous tous les jours si je le pouvais », a écrit Shelton, à côté d’une photo des deux ensemble dans un champ. Stefani, qui a eu 51 ans, a partagé une vieille photo d’enfance sur Instagram et a remercié ses fans pour leur souhaits d’anniversaire. Son message est devenu un lieu pour d’autres souhaits de joyeux anniversaire, y compris certains d’autres stars. “Je t’aime Gwen … Joyeux anniversaire femme incroyable”, a écrit Heidi Klum. “Joyeux joyeux anniversaire !!!” Caroline Bryan, la femme de Luke Bryan, a écrit.

Stefani et Shelton ont fréquemment enregistré ensemble pendant la pandémie de coronavirus. Leur dernier single est “Happy Anywhere”, sorti en juillet. Ils ont également sorti un clip vidéo composé de films à la maison filmés par le frère de Stefani, Todd. Il a mis en quarantaine avec le couple dans l’Oklahoma pendant l’été. Alors qu’il était sur The Ellen DeGeneres Show le mois dernier, Shelton a déclaré qu’il était devenu un “geek de caméra vidéo” récemment, mais ne savait toujours pas comment cela fonctionnait. C’est là que Todd est intervenu pour aider.

Malgré la sensation maison de la vidéo, Shelton a déclaré que c’était l’un de ses favoris. “Nous avons décidé que nous allions sortir un autre single, même si nous n’étions pas en tournée ou quoi que ce soit, et bien sûr vous devez sortir une vidéo”, a déclaré le chanteur à DeGeneres. “Gwen a ces cinq années de vidéos personnelles sur son téléphone, alors Todd a sorti la caméra et nous avons tourné quelques configurations de nous chantant la chanson, et il a édité cette chose et ensuite monté la vidéo, et cela finit par être peut-être ma vidéo préférée que j’ai jamais eue. C’est tellement honnête et réel, tu sais? “

Quant à Stefani, elle a dit que la mise en quarantaine avec Shelton et ses trois fils a été une expérience «magique». Dans une première vidéo de la nouvelle saison Voice, Stefani a déclaré que la famille avait passé plus de temps ensemble que jamais auparavant. “Nous avons fait beaucoup de choses amusantes. Nous avons fait beaucoup de cuisine”, a-t-elle expliqué. «J’ai appris à faire du pain au levain comme tout le monde; il m’a fallu environ un mois pour obtenir le bon démarreur. Nous avons fait tellement de choses. Nous avons construit un jardin. Nous avons planté des zinnias. Je veux dire, nous avons planté des milliers de fleurs de zinnia. C’était beaucoup de choses que vous rêviez de faire et que vous n’avez jamais le temps de faire. “