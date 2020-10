Dans un blooper nouvellement révélé de The Voice Season 19, Blake Shelton a sauvé Gwen Stefani d’un dysfonctionnement de la garde-robe potentiellement embarrassant. Dans le clip partagé sur YouTube, les entraîneurs – Shelton, Stefani, Kelly Clarkson et John Legend – traînent dans les coulisses. On entend une légende faire une blague sur son accessoire de poignée de main à distance sociale, et Stefani se débat avec son body Dulce Bestia personnalisé.

À un moment donné, après un accident de gland, Clarkson a fait remarquer à Shelton que Stefani n’était pas tout à fait prêt pour la scène. “Blake, elle est de nouveau décompressée”, a déclaré la chanteuse et animatrice de talk-show. «Tu veux la fermer? Notamment, le vrai blooper drôle survient alors que Shelton et Stefani ont annoncé leurs fiançailles. Dans une publication Instagram, Stefani a partagé une photo de la paire en train de s’embrasser, alors qu’elle levait la main pour révéler la bague de fiançailles. Elle a tagué Shelton dans la légende et a écrit: “Oui, s’il vous plaît!”

Sur Twitter, Shelton a partagé la même photo mais a ajouté sa propre légende. “Hey [Gwen Stefani,] merci d’avoir sauvé mon 2020 … Et le reste de ma vie .. je t’aime. J’ai entendu un OUI! “

Notamment, Stefani avait déjà quitté The Voice, mais revient. C’est quelque chose dont Shelton est, naturellement, ravi. “Le retour de Gwen est très réconfortant pour tous les entraîneurs”, a-t-il déclaré à ET. “Nous avons tous pu simplement revenir au jeu que nous connaissions déjà. Nous savons tous comment jouer les uns contre les autres à ce truc. C’était comme si le vieux gang se remettait, et nous nous amusons.”

Stefani a ensuite ajouté: “Je pense que pouvoir s’asseoir et regarder une émission qui est si inspirante et apportera de l’inspiration aux gens, cela apportera certainement de la joie. La musique est le rythme cardiaque des êtres humains, donc je me sens vraiment béni d’être ici et pour en faire partie et pour pouvoir se connecter à travers l’Amérique à la télévision. “

Elle a dit plus tard: “Peut-être que la raison pour laquelle il y a tant de talent est que beaucoup de gens sont en quelque sorte mis en pause et qu’ils arrivent à, vous savez, suivre le rêve d’une manière qu’ils ne l’ont pas faite parce qu’ils travaillent peut-être. ou ils étaient à l’école. Je pense qu’il y a une sorte de groupe de personnes différent cette fois à cause de l’opportunité que nous sommes tous en pause dans le monde en ce moment. ” The Voice est diffusé les lundis et mardis à 20 h HE, sur NBC.