Blake Shelton est actuellement à Los Angeles pour filmer la prochaine saison de The Voice, ce qui signifie que Shelton et ses collègues entraîneurs ont travaillé avec les membres de leur équipe ainsi que leurs mentors célèbres. Le samedi 3 octobre, Shelton a donné aux fans quelques indices sur qui était son conseiller de combat pour la saison, partageant une série de vidéos sur son histoire Instagram.

“Hey vous tous, c’est Blake Shelton ici et voici ce que je vais faire, je vais vous donner deux indices et vous allez essayer de découvrir qui est mon conseiller de combat cette saison, vous êtes prêt?” il a commencé. Le premier indice était une liste de quatre artistes, et Shelton a déclaré que son conseiller avait collaboré avec tous, sauf un. Les noms énumérés étaient John Legend, Ava Max, Lauren Alaina et Maren Morris, et Brown a collaboré avec toutes ces stars à l’exception de Morris. Le seul autre artiste country à avoir collaboré avec la chanteuse pop Ava Max est Thomas Rhett, qui n’a pas travaillé avec Alaina ou Legend.

Le deuxième indice de Shelton était un extrait de son conseiller chantant “Follow Me” de l’oncle Kracker, et la voix reconnaissable de Brown l’a instantanément donné comme réponse.

Shelton avait précédemment donné à ses fans un indice sur l’une des stars intervenant pour aider son équipe, et en y repensant maintenant, il est juste de deviner qu’il parlait de Brown, qui est connu pour sa personnalité décontractée. «Je travaille avec mon mentor superstar pour TeamBlake aujourd’hui», a-t-il tweeté le 30 août. «Je ne vais pas dire QUI c’est mais je dirai que j’ai appris aujourd’hui que cette personne n’est absolument AUCUNE PRESENCE pour RIEN. Comme, si il y a une tornade à venir, ils n’y arriveront pas. “

The Voice est actuellement filmé sans public en raison de la pandémie de coronavirus, et l’animateur Carson Daly a déclaré dans un récent épisode de Today que les choses sont “différentes”.

“Nous nous préparons pour la saison 19 de The Voice. Nous avons travaillé dur pour mettre en place la série pendant ces moments évidemment étranges”, a-t-il déclaré. “Nous ne pouvions pas nous serrer la main. Les entraîneurs ne pouvaient pas embrasser leurs artistes lors des auditions à l’aveugle. C’est différent.”

“Le spectacle est génial à bien des égards parce que c’est tellement intime”, a poursuivi Daly. “Pas de public, donc ça devient vraiment plus sur la voix d’une manière étrange. C’est toujours la même vieille voix que tu aimes. Ce groupe est génial.”

La saison 19 de The Voice débute le lundi 19 octobre à 20 h HE sur NBC.