Les équipes d’urgence réagissent après qu’une grande explosion a été signalée au centre-ville de Nashville tôt le matin de Noël. L’explosion, dans le secteur de Second Avenue et Broadway près de Commerce Street, s’est produite vers 6 h 30, heure locale, et a été ressentie dans une grande partie du comté de Davidson.

À l’heure actuelle, les détails sont rares, bien que le bureau de gestion des urgences (OEM) de Metro Nashville ait déclaré à la station de nouvelles locale News 2 qu’un camping-car stationné avait explosé. Le jeu déloyal n’est pas suspecté. Les équipes d’intervention continuent d’évaluer les dommages, bien qu’aucune blessure n’ait été signalée pour le moment. Les images de la scène montrent des dommages à plusieurs bâtiments, le Tennessean rapportant que des alarmes à l’intérieur de plusieurs bâtiments se sont déclenchées et que de l’eau se déversait dans certains bâtiments avec des dommages structurels et des fenêtres cassées. Les arbres bordant la Second Avenue étaient noircis par l’explosion et on pouvait voir de la fumée dans le ciel à des kilomètres de là.

Une importante présence policière demeure dans la zone. Les pompiers de Nashville ont demandé à tout le monde dans la région de s’éloigner d’au moins deux pâtés de maisons en raison de préoccupations concernant d’éventuelles autres explosions. WeGo Transit aide à nettoyer la zone en utilisant des bus pour sortir les gens de la région du temps froid. Dans un communiqué, le département de police de Metro Nashville a déclaré que l’enquête restait «active» par «le MNPD et les partenaires fédéraux».