Blessée en répétition, Lele Pons partage un moment douloureux | INSTAGRAM

Les accidents se produisent de manière très inattendue, et à cette occasion, la vénézuélienne Lele Pons peut le confirmer, car hier, en exécutant une simple chorégraphie, il s’est passé quelque chose qui a fait tomber la femelle au sol, lui blessant ainsi la main. .

Et, sans aucun doute, nous savons très bien que certains des pires des douleurs que l’être humain moyen peut éprouver est tout accident ou blessure causé aux ongles, que ce soit ceux des orteils ou des doigts, et cela peut être remis en question par le chanteur de genre urbain, qui le jour hier a presque perdu un.

Il s’avère que l’interprète Lele Pons, a partagé une courte vidéo dans laquelle on peut l’observer pendant qu’elle pratiquait de nouveaux mouvements de DanseAvec sa chorégraphe, cependant, grâce à un mouvement mal fait, Lele est tombée au sol, car rien ne l’empêchait de tomber, elle n’avait rien à quoi s’accrocher.

Immédiatement, à la suite du coup dur, l’influenceuse montre l’ongle de son doigt qui est presque complètement détaché, et on sait bien que beaucoup aiment apporter leurs ongles fixés, alors Lele, dans ses mains porte des ongles en acrylique , qui à cause de la chute s’est relevée avec tout et son propre ongle, cela a dû être un moment extrêmement douloureux.

Bien que malgré le fait que l’instructeur ait remarqué à temps que Lele était déstabilisée, la faisant se détacher de ses bras, il a essayé de faire un mouvement pour empêcher le Vénézuélien de tomber au sol, il l’a vraiment fait trop tard, ou Lele s’est tue avec assez de vitesse.

Comme il ne pouvait pas faire plus qu’étirer ses bras alors que le reggaeton était déjà tombé au sol, de même, lorsqu’il est tombé en mettant ses mains devant, pour éviter de se cogner le visage, apparemment l’une de ses mains n’était pas dans la position attendue. , ce qui a presque fait arracher l’un de ses ongles, bien que beaucoup se soient amusés en regardant le clip.

Et ce n’est que ce que l’on peut voir dans le clip de quelques secondes, nous ne savons donc pas avec certitude si Lele a subi une autre blessure dans une autre partie de son corps, bien que cela ne soit peut-être pas arrivé aux adultes, car Lele n’a partagé que cette vidéo. sans parler s’il avait des ecchymoses ou un coup plus fort.

Heureusement, il était sous la tutelle d’un professionnel, car s’il n’avait pas été ainsi qui sait ce qui se serait passé, eh bien, on sait avec certitude qu’il y a des pas de danse, y compris divers virages qui, bien qu’ils paraissent simples, sont Difficile à faire, et si ce n’est pas fait de la bonne manière, ces types de revers peuvent se produire, qu’à y réfléchir, Pons a bien fait, car il y a des gens qui en raison d’un mauvais virage, qui se termine par une chute, se retrouvent avec un plâtre sur une partie du corps.

La publication sur Instagram compte jusqu’à présent plus de 2,5 millions de reproductions, ainsi qu’environ 2000 commentaires où certains utilisateurs rient, d’autres demandent à l’influenceur comment ils vont et d’autres leur disent une immense quantité de Compliments, alors, même s’il a fini par tomber au sol, ils commentent que dans sa tenue de répétition, il a l’air très bien.

Bien que la plupart des utilisateurs aient été sensibles à la situation, ils ont assuré qu’ils ressentaient totalement la douleur que Lele ressentait à l’époque, car ils avaient vécu quelque chose de similaire avec leurs ongles et ils assurent que c’est quelque chose d’extrêmement douloureux.