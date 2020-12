Blonde et belle, Kendall Jenner se souvient du défilé pour Versace | INSTAGRAM

Il y a quelques heures à peine, la célèbre mannequin et mondaine internationale, Kendall Jenner, a partagé quelques photos à travers ses histoires Instagram, se rappelant avec nostalgie quand elle a utilisé ses cheveux teints en blonde, pourrait-elle songer à revenir à cette couleur?

Et c’est ça, bien qu’il y ait quelque chose qui caractérise les sœurs du clan Kardashian Jenner, C’est leur capacité à changer d’apparence en quelques heures, l’un des éléments avec lesquels les belles filles jouent le plus est les cheveux, étant Kylie Jenner et Kim Kardashian les reines du look change, par exemple, elles transforment leur image avec très souvent, en utilisant des colorants, des extensions XL ou même des perruques pour changer l’apparence de vos cheveux de temps en temps.

Bien qu’il soit également bien connu que quelqu’un qui est toujours resté en marge de cette fixation de cheveux de famille est Kendall Jenner, cette célèbre mannequin et mondaine a toujours arboré ses cheveux noirs raides et nous l’avons rarement vue changer de look à cet égard, étant super discrète avec la façon dont elle porte ses cheveux, en fait, on peut dire qu’elle n’avait jamais osé faire quelque chose changement radical.

Cela pourrait aussi vous intéresser: prête pour le Père Noël, Kendall Jenner montre sa tenue de décembre

Nous retournons donc en septembre 2019, lorsque Kendall a opté pour teindre vos cheveux, surprenant des millions, car comme nous l’avons mentionné, la jeune femme a toujours été caractérisée par le port de ses cheveux noirs.

La célèbre a paralysé ses millions de followers en partageant dans ses histoires Instagram, des photographies dans lesquelles elle avait l’air très contente de son nouveau look, une blonde aux reflets dorés, une décoloration qui a rafraîchi l’image de Kendall, ainsi que l’éclat bronzé. de votre teint.

Bien que, comme il est normal pour le mannequin et créateur de divertissement, ses sourcils sont restés intacts; Dans son ton naturel, quelque chose qui contrastait complètement avec sa nouvelle couleur, en plus d’affiner son visage et, par conséquent, ses traits, il est clair qu’elle ne pouvait pas cacher son enthousiasme pour ce changement fascinant.

Kendall était à Londres pour participer au Burberry Fashion Show, dans le cadre de la London Fashion Week, un événement qui a apparemment motivé Kendall et d’autres mannequins à blanchir leurs cheveux respectifs pour le podium.

Et, en conséquence, nous avons obtenu un look très radical, mais il a également réussi à paraître naturel grâce au dégradé subtil de sa coloration, qui en a fait le centre de tous les regards sur le défilé printemps 2020 de la célèbre marque italienne.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Toutes les personnes présentes au salon, où Burberry a présenté la nouvelle collection de Ricardo Tisci, directeur créatif de la firme britannique depuis le printemps de l’année précédente, ont été étonnés de voir Kendall Jenner plus blonde que jamais.

Et il faut noter qu’à cette époque, l’Italien a choisi de s’appuyer sur les fondations de la marque et de présenter de nouvelles versions des matériaux et des designs déjà exploités par la marque dans le passé: trenchs victoriens, peintures et looks.

Sur le podium, nous pouvions la voir arborer des cheveux parfaitement lisses et polis, blonde éclatante, séparés au milieu et épinglés derrière ses oreilles. Un changement de look spectaculaire! Clairement, quelques instants avant de sortir sur le podium exclusif ou peut-être plus tard, la belle mannequin a pris son temps respectif pour prendre une séance photographique, d’où elle a pris l’une des images que l’on pouvait voir dans vos histoires Instagram.

La vérité est que les cheveux blonds favorisent beaucoup le mannequin, car en plus d’adoucir et d’adoucir ses traits, cette couleur claire la rend encore plus jeune qu’elle ne l’est, car elle apporte beaucoup de lumière et de fraîcheur à son beau visage.