Blonde et vaniteuse, Kylie Jenner envoie un baiser coquin à ses followers | INSTAGRAM

Il ne fait aucun doute que si Kylie Jenner prend la décision de partager quoi que ce soit, cela fera une impression totale ou deviendra viral immédiatement, à cette occasion, la belle jeune femme d’affaires a partagé une courte vidéo qui a provoqué les émotions les plus profondes chez ses fans.

Avec sa belle et élégante montre sur son bras gauche, un haut blanc décontracté et un maquillage naturel, elle a surpris tous les téléspectateurs de son clip, alors qu’elle ne faisait que montrer sa nouvelle nuance blonde dans ses cheveux, ce qu’il faut mentionner , ça ressemble splendide.

En plus de ses nouveaux cheveux blonds, Kylie Jenner a choqué ses fans ardents en regardant la caméra avec ce regard séduisant qui la caractérise, puis a jeté un baiser coquin, pour ceux qui mettent le jeu, dans la publication.

La publication, pas même 12 heures après avoir été partagée par le mondain, a recueilli plus de 13 millions de vues de son profil, ainsi que près de 25000 commentaires, de ses fans, sa famille, ses amis et d’innombrables célébrités, faisant l’éloge son incroyable beauté et son charisme, tout en soulignant le changement surprenant de ses cheveux.

On peut presque parier que Kylie utilise la nouvelle ligne de maquillage qui est sur le point de sortir, le 26 octobre prochain, car sa peau est fabuleuse et les nuances de ses yeux sont très neutres, mais nous sommes sûrs qu’elle ne les connaît pas. Nous l’avions déjà vu, donc très probablement dans cette vidéo vous ferez une mini promotion de vos articles, ainsi que de générer du divertissement.

Et c’est que, dans la nouvelle ligne, nous pouvons trouver une palette d’ombres, et chacune d’elles a une pigmentation impressionnante, 15 nus, des tons irisés, brillants et mats, ils se combinent parfaitement dans la nouvelle palette d’ombres, qui Comme nous l’avons mentionné, vous pouvez vous retrouver à l’utiliser, car le ton de vos yeux est très similaire au ton brun clair de votre palette.

De la même manière, elle l’a elle-même fait savoir, car, lorsqu’elle a partagé cette avance de son vers, en légende elle l’a écrit textuellement: «J’utilise cette palette tous les jours, j’avais hâte de la partager. Sorti le 26 ”.

Poursuivant avec le petit clip vidéo, le protagoniste de cette écriture, les commentaires ont abondé, beaucoup n’ont écrit qu’un grand nombre de cœurs de toutes les couleurs, de nombreux autres utilisateurs ont décidé de sélectionner le si célèbre emoji de feu, ainsi que beaucoup d’autres ont posté des émojis scintillants.

Beaucoup d’autres commentaires où des célébrités et internautes ont indiqué que Kylie est belle, une déesse, surprise par le ton blond, “incroyable”, “b0mba”, “blonde, comme il se doit”, et d’autres commentaires appréciant la beauté de la jeune femme.

Pour rappel, la nouvelle ligne de cosmétiques sera lancée très prochainement et Kylie avec ces mots a exprimé sa grande émotion: «Quelque chose de sauvage, ma nouvelle collection Kylie Cosmetics est lancée le 26! J’ai attendu trop longtemps ce moment. Je suis tellement excité que je suis enfin là! “

Après avoir dit cela à ses fans, ils étaient très excités et lui ont parlé de tout l’amour qu’ils ont pour elle et du soutien qu’ils lui apportent ainsi qu’à son entreprise, qui a été placée dans l’une des entreprises les plus vendues au monde.

Il y a quelques minutes à peine, à partir de ses histoires Instagram, Kylie s’est consacrée à nous montrer à quoi ressemble l’un de ses rouges à lèvres, dans les tons bruns, de cette nouvelle collection, et vous pouvez vraiment voir qu’il hydrate très bien les lèvres et ils ont fière allure .