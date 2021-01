Brett a eu une carrière de joueur de courte durée, mais a trouvé sa vocation d’entraîneur et a appris le métier sous l’un des plus grands noms de l’entraînement, Harry Hopman.

Il a d’abord travaillé avec un groupe de joueurs dont le champion de l’Open d’Australie 1981 Johan Kriek, Mats Wilander, Guy Forget, John Lloyd, Peter McNamara et Paul McNamee et sa réputation grandissante a attiré l’attention de Becker.

Après s’être séparé de l’Allemand en 1991, il a travaillé avec Ivanisevic pendant quatre ans, au cours desquels le Croate a atteint deux finales du Grand Chelem, et a également connu le succès avec Andrei Medvedev, Nicolas Kiefer et Mario Ancic.

Brett a créé sa propre académie à San Remo, en Italie, en 2002, et deux ans plus tard, Ivanisevic a amené Cilic, 15 ans, de sa ville natale de Split à la base australienne.

Brett a travaillé avec Cilic pendant les neuf années suivantes aux côtés de sorts aidant la fédération japonaise et Tennis Canada.

Brett a été amené à la LTA en 2014 à la suite du déménagement du directeur général Michael Downey du Canada à la Grande-Bretagne, mais il ne se sentait pas naturellement derrière un bureau et il a quitté l’année suivante avec le programme de haute performance du pays dans le désarroi.

Sur le terrain, cependant, l’héritage de Brett ne peut être contesté et il a reçu le Tim Gullikson Career Coach Award dans les ATP Awards 2020.

La LTA faisait partie de ceux qui ont rendu hommage, déclarant dans un communiqué: «La LTA a été attristée d’apprendre le décès de Bob Brett, l’un des entraîneurs les plus respectés du sport.

«Bob a soutenu la LTA dans le rôle de directeur du développement des joueurs de 2014 à 2015 et au cours d’une carrière qui a duré près de cinq décennies, il a remporté de nombreux succès, notamment en guidant certains des plus grands joueurs du jeu vers leur plus haut potentiel.

“Nos pensées vont à sa famille et à ses amis en cette période difficile.”

Judy Murray a écrit sur Twitter: “Bob Brett m’a donné tellement de son temps + des conseils pendant tant d’années + je serai toujours très reconnaissant pour ses paroles de sagesse + ses encouragements.”

Martina Navratilova lui a également rendu hommage en écrivant: “Bob Brett s’est battu longtemps et durement – c’était un homme bien – RIP Bob – s’il vous plaît continuez à entraîner là-haut.”

Un hommage émouvant est venu de l’entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, qui a finalement repris l’académie de Brett en dehors de Paris.

Il a déclaré: “Je commençais juste en tant qu’entraîneur et il était ma star – l’un des meilleurs entraîneurs au monde.? Il m’a fait confiance, a cru en moi, m’a pris sous ses ailes et m’a appris le métier. Il était mon mentor et je ne peux pas le remercier assez.? Repose en paix, mon cher ami Bob Brett. “

De l’extérieur du tennis, des mots chaleureux sont venus du double champion olympique Daley Thompson, qui a déclaré: “Un de mes amis Bob Brett est mort aujourd’hui. D’autres vous diront à quel point il était un excellent entraîneur, je dirai que c’était un bon ami. , bonne compagnie et toujours souriant. À sa famille mes pensées et mes condoléances. “