Le sénateur à la retraite Bob Dole s’est rendu sur Twitter vendredi pour affirmer que la Commission sur les débats présidentiels avait un parti pris contre le président Donald Trump. Le tweet est intervenu au milieu d’une impasse entre la campagne de réélection de Trump et le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden lors du deuxième débat présidentiel. La commission a rendu le deuxième débat virtuel après que Trump a été testé positif pour le coronavirus, mais après que Trump a refusé de participer, le débat a été complètement abandonné.

“La Commission sur les débats présidentiels est censée être bipartite avec un nombre égal de R et D. Je connais tous les républicains et la plupart sont des amis à moi. Je crains qu’aucun d’entre eux ne soutienne [Trump]», A tweeté Dole, qui s’est présenté contre le président Bill Clinton en 1996.« Une commission de débat biaisée est injuste. »Le tweet a fait de Dole, 97 ans, un sujet d’actualité sur Twitter et a déclenché une vague de réponses.

La commission se considère non partisane, mais Trump et d’autres républicains les ont accusés de partialité contre Trump. Le conseil d’administration de la commission comprend les anciens sénateurs républicains John Danforth et Olympia Snowe, rapporte The Hill. Tous les anciens présidents vivants sont également coprésidents honoraires. La campagne Trump a d’abord accusé la commission d’être biaisée contre lui lorsqu’il a été rapporté que la commission cherchait à changer de format après le premier débat chaotique lorsque Trump a fréquemment interrompu Biden et le modérateur Chris Wallace.

Peut-être – soyez indulgents avec moi – la Commission craint simplement que Trump infecte tout le monde avec le COVID-19 et que ce n’est certainement pas quelque chose que leur assurance couvrira. – Pé (@ 4everNeverTrump) 9 octobre 2020

Il y a eu plus d’allégations de partialité contre le vol de Trump après que la commission ait rendu virtuel le débat du 15 octobre à Miami en raison du diagnostic de coronavirus de Trump. Trump a refusé et sa campagne a proposé de déplacer le deuxième débat au 22 octobre et de reporter le troisième débat au 29 octobre.L’équipe de Biden a rejeté cette proposition et a programmé une assemblée publique sur ABC News pour le 15 octobre. Le débat du 22 octobre à Nashville est toujours au programme.

Bob Dole craint qu’aucun des républicains de la Commission du débat ne soutienne Donald Trump. Je vais m’éclipser ici et suggérer que c’est ce qui se passe lorsque vous nommez un fou. Ce n’est pas la responsabilité de tout le monde de s’adapter. – JRehling (@JRehling) 9 octobre 2020

Manafort était le président de la Convention républicaine lorsque Bob Dole était le candidat présidentiel. Bob Dole a été l’un des premiers lobbyistes d’Oleg Deripaska. Dole a travaillé pendant des années au nom des intérêts étrangers plutôt que des intérêts américains. Personne ne devrait l’écouter. Il s’est vendu. https://t.co/iaAJ5nKOAK – Alexandra Chalupa (@AlexandraChalup) 10 octobre 2020

Cher Bob Dole: Être républicain ou démocrate n’équivaut pas et ne doit pas automatiquement être synonyme de soutien aveugle d’un président du même parti. Notre serment (qu’il soit républicain ou démocrate) s’adresse avant tout aux États-Unis d’Amérique – pas à un parti en particulier. https://t.co/JxBbLmf3jx – MuslimMarine (@mansoortshams) 9 octobre 2020

À la lumière de la complainte de Bob Dole sur les républicains qui ne soutiennent pas Trump, je pense que c’est une excellente occasion pour chaque candidat du GOP de réaffirmer publiquement son soutien à 100% à Trump et à son comportement. – Schooley (@Rschooley) 9 octobre 2020

