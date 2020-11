Samedi, MSNBC a rapporté à tort que la légende du rock Bob Dylan était mort et que les fans ont vécu une fraction de seconde de panique. Le réseau faisait état d’une vente aux enchères récente où les anciens documents de Dylan ont été vendus pour des milliers de dollars. Dans la liste des principaux titres, l’ancre a déclaré que Dylan “est décédé l’année dernière à l’âge de 79 ans”.

En fait, Bob Dylan est bien vivant, et MSNBC a publié des excuses et une rétractation peu de temps après. La plupart des téléspectateurs ont supposé que les journalistes du réseau avaient confondu Dylan avec une autre légende de la musique tout en compilant les gros titres puisque tant de stars de son époque ont été perdues ces dernières années. Pourtant, l’erreur n’est pas passée inaperçue, car un clip de la couverture est devenu viral en ligne, suivi par des excuses. Certains utilisateurs étaient alarmés et effrayés, d’autres étaient en colère contre MSNBC, et encore, d’autres ont fait une blague sur l’erreur.

Bob Dylan est heureusement bien vivant! pic.twitter.com/1x8hmYEGGD – JRocklin (@JRochline) 22 novembre 2020

MSNBC a présenté les excuses suivantes après avoir annoncé la mort de @bobdylan. pic.twitter.com/bvSeBuGhVr – Zachary Petrizzo (@ZTPetrizzo) 22 novembre 2020

MSNBC avait l’intention de rendre compte de la vente des papiers de Dylan, y compris des paroles de chansons non publiées, des entrées de journaux et d’autres écrits lors d’une vente aux enchères à Boston vendredi. La collection s’est vendue 495 000 $, provenant de l’ami et collègue musicien de Dylan, Tony Glover. Les papiers remontent au moins à 1971. Jusqu’à présent, celui qui les a achetés n’a pas fait l’acquisition de connaissances publiques.

Glover est décédé l’année dernière, ce qui pourrait bien avoir semé la confusion dans la salle de presse de MSNBC. Sa veuve, Cynthia Nadler, a mis les documents de Dylan aux enchères, bien qu’il ne soit pas clair si Dylan a consenti à cette vente. Dylan et Glover auraient eu leur grande pause dans la même scène de musique folk de Minneapolis, avant que Dylan ne passe au rock ‘n roll à la fin des années 1960.

Dylan est une icône de la musique et de la contre-culture américaines, ayant pris de l’importance en 1961 lors du renouveau de la musique folk. Il sortit du genre en 1965 avec son premier album rock, Highway 61 Revisited, qui comprenait le single de six minutes “Like a Rolling Stone”. Le magazine Rolling Stone et le groupe The Rolling Stones ont été nommés d’après cette chanson, mettant en valeur l’impact omniprésent de Dylan sur la culture pop.

Dylan est également célèbre pour ses explorations d’autres genres musicaux dans les décennies qui ont suivi, notamment le country, le rock chrétien, le jazz et même un album de Noël malheureux. Au fil des ans, sa poésie et son lyrisme lui ont valu certains des plus grands honneurs accordés à un artiste, notamment le prix Nobel de littérature de la paix, le prix Pulitzer et la médaille présidentielle de la liberté.

À 79 ans, Dylan n’est pas connu pour avoir de problèmes de santé majeurs, du moins publiquement. Son dernier album, Rough and Rowdy Ways, est sorti cette année chez Columbia Records. Il est maintenant disponible partout où la musique est vendue ou diffusée.