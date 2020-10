Les Cardinals de Saint-Louis et les fans de la MLB sont en deuil après la mort d’une légende du baseball. Bob Gibson, un lanceur du Temple de la renommée, est décédé vendredi à 84 ans après une bataille contre le cancer du pancréas. La MLB a confirmé la nouvelle sur Twitter avec une déclaration, tout comme les cardinaux de Saint-Louis.

“Bob Gibson a littéralement changé le jeu du baseball. C’était un compétiteur féroce et aimé par Cardinal Nation. Il nous manquera énormément. Repose en paix, Gibby”, ont déclaré les Cardinals dans un communiqué. Plusieurs autres personnalités ont exprimé des sentiments similaires et ont parlé de l’impact de Gibson sur le sport du baseball. Le lanceur actuel des Cardinals Adam Wainwright a appelé Gibson l’un des joueurs des Cardinals “les plus aimés” de tous les temps.

Nous pleurons le décès de Bob Gibson, Hall of Famer et double champion des World Series. Il avait 84 ans. Https://t.co/E1DZgr7GtL pic.twitter.com/N4edJmbje3 – MLB (@MLB) 3 octobre 2020

Né à l’origine dans le Nebraska en 1935, Gibson a commencé sa carrière sportive professionnelle en tant que membre des Harlem Globetrotters. Cependant, il est passé au baseball après avoir rejoint les Cardinals en 1959. Il est resté avec l’organisation jusqu’à sa retraite en 1975. Pendant son séjour à Saint-Louis, Gibson est devenu neuf fois All-Star et a établi plusieurs records. Il a ensuite été inscrit au Temple de la renommée en 1981, sa première année d’admissibilité.

Bien que des records soient faits pour être battus, l’un des Gibson tient toujours plus de 40 ans après sa retraite. Il détient toujours le record du plus grand nombre de retraits au bâton dans un match des World Series (17). Il a également pris sa retraite en tant que leader de tous les temps de la franchise pour les victoires, les retraits au bâton, les matchs commencés et les matchs terminés.

“Bob Gibson était sans doute l’un des meilleurs athlètes et l’un des concurrents les plus féroces à avoir jamais joué au baseball”, a déclaré William O. DeWitt, Jr., principal propriétaire et PDG des Cardinals dans un communiqué. “Hier étant l’anniversaire de son 17e match de la Série mondiale de barrages record en 1968, il a rappelé de nombreux souvenirs de Bob et de sa capacité à lancer à un si haut niveau lorsque les Cardinals jouaient sur les plus grandes scènes des matchs. Même pendant la période de sa récente maladie, Bob est resté un fervent partisan de l’équipe et est resté en contact avec les membres de l’organisation et plusieurs de nos joueurs. Il nous manquera beaucoup. “

La meilleure saison de Gibson a eu lieu en 1968, qui est devenue «l’année du lanceur». La star des Cardinals de St. Louis a affiché une moyenne de 1,12 de la ligue avec 268 retraits au bâton et 13 blanchissages. Il a également affiché 15 décisions gagnantes consécutives et effectué 95 manches avec seulement deux points abandonnés. Gibson a remporté à la fois le Cy Young et le MVP Award après sa performance dominante sur le monticule.