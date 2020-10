Le comédien Bob Saget se tient derrière son ancienne co-vedette de la Full House Lori Loughlin, même après son rôle dans le scandale des admissions à l’université. Loughlin a été condamnée à deux mois de prison, qu’elle passera dans un établissement correctionnel fédéral à sécurité moyenne à Victorville, en Californie. Saget a dit qu’il était toujours en contact avec Loughlin et l’a traitée de “chérie”.

Saget a dit à Page Six qu’il avait envoyé un texto à Loughlin “il y a quelques semaines” pour lui dire “Je t’aime et je pense à toi, c’est tout”. L’acteur a déclaré que la situation n’avait pas changé ce qu’il ressentait pour elle. “Et tu sais quand on y arrive, il se passe tellement de choses et tant de gens ont vécu tellement de choses et tu sais … si tu aimes quelqu’un alors tu dois prendre ça, décision et [ask yourself] est-ce quelque chose qui me pousse à ne pas aimer une personne et je l’aime “, a déclaré Sagat.” Elle est une chérie. “

Loughlin et son mari, le designer Mossimo Giannulli, ont tous deux été accusés dans le cadre du scandale des admissions à l’université pour avoir payé 500 000 $ à William “Rick” Singer pour faire entrer leurs filles à l’Université de Californie du Sud. Singer a aidé à faire admettre leurs filles adolescentes en tant que recrues de l’équipage, même si elles n’ont pas participé au sport, ont déclaré les procureurs. Le couple a d’abord plaidé non coupable, mais après plus d’un an au tribunal, ils ont finalement conclu un accord de plaidoyer en mai. Ils ont accepté de plaider coupable à des accusations de complot.

En août, Loughlin a été condamné à deux mois de prison, à deux ans de libération surveillée et à 100 heures de travaux d’intérêt général. Giannulli a été condamné à cinq mois de prison, à deux ans de mise en liberté surveillée et à 250 heures de travaux d’intérêt général. Giannulli fait également face à une amende de 250 000 $ et Loughlin à une amende de 150 000 $. Le mois dernier, un juge a approuvé la demande de Loughlin de passer sa peine en prison à Victorville. Elle a reçu l’ordre de se rendre en prison au plus tard à 14 heures le 19 novembre.

Loughlin, 56 ans, est surtout connu pour avoir joué à tante Becky dans Full House et dans la série suite de Netflix Fuller House. Après que Loughlin ait été inculpée, elle n’a pas pu apparaître dans la cinquième et dernière saison de Fuller House, qui s’est terminée plus tôt cette année. Loughlin a également joué dans When Calls the Heart de Hallmark Channel jusqu’à ce que le réseau mette fin à sa relation avec l’actrice en mars 2019. Hallmark a également arrêté de diffuser la série Garage Sale Mysteries, qui mettait également en vedette Loughlin.