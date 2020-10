Bobby Bones ajoute maintenant l’auteur de livres pour enfants à ses nombreuses références, annonçant cette semaine que son livre Stanley the Dog and His First Day of School sortira à l’été 2022. Avec des illustrations de Stephanie Laberis, le livre suit le chien réel de Bones , Stanley, alors qu’il fait face à ses craintes au sujet de son premier jour à Doggy Day Care.

“Mon dernier livre” Stanley le chien et son premier jour d’école “a été annoncé!” Bones a écrit mardi sur Instagram. «Il s’agit de savoir comment ça va si vous ne vous intégrez pas au début. Et comment toutes vos différences vous rendent génial! Voici la version livre de Stanley! Illustré par Stephanie Laberis! Je l’ai déjà écrit. Et j’ai hâte de vous les gars pour le voir. Et merci à @harpercollins pour m’avoir offert une troisième offre de livre !!! Nous allons aussi faire beaucoup de bien pour les chiens. ” Il a également branché le compte Instagram de Stanley, en écrivant: “Suivez également @ mr.stanleybones! Merci à tous.”

Bones est déjà un auteur à succès à deux reprises dans le New York Times grâce à ses deux livres précédemment publiés, Bare Bones: I’m Not Lonely If You’re Reading This Book et 2018’s Fail Until You Don’t: Fight Grind Repeat. Stanley the Dog and His First Day of School sera publié par David Linker à HarperCollins; La CAA a négocié l’accord pour les droits mondiaux de l’auteur et Anne Moore Armstrong de la Bright Agency représentait l’illustratrice. Pré-commande et plus d’informations sont à venir.

Bones a déclaré à Country Now qu’il avait eu l’idée d’écrire un livre pour enfants en 2016, mais que «personne ne le voulait» à l’époque.

«Ils sont tous comme:« Personne ne veut acheter un livre pour enfants ». C’était il y a cinq ou six ans. “Vous n’êtes pas célèbre. Vous devez être célèbre et indéfiniment” “, a-t-il expliqué. “J’ai écrit mes deux premiers livres qui, ironiquement, ont très bien marché et maintenant je fais un livre pour enfants.”

Le joueur de 40 ans a ajouté que son nouveau livre contribuera à diffuser son message d’inclusivité et de positivité. “Il s’agit de Stanley, mon chien, et de la façon dont vous n’avez pas à ressembler à tout le monde pour trouver ce que vous êtes merveilleux et ce qui est merveilleux chez vous”, a-t-il déclaré. “Il va à l’école et il a l’air un peu maladroit et c’est un gros bouledogue.”