L’animateur de radio country Bobby Bones est fiancé! Le gagnant de Dancing With the Stars a proposé à sa petite amie, Caitlin Parker, avec Mat Kearney de jouer leur chanson “Nothing Left to Lose”. Bones, 40 ans, a surpris Parker avec sa proposition dans leur grange dans la cour. Parker s’est qualifiée de «fille la plus chanceuse du monde» après avoir partagé la nouvelle sur Instagram dimanche soir.

«Je suis le plus chanceux», a écrit Bones sur Instagram, à côté des photos de la soirée spéciale. “J’ai attendu si longtemps pour la bonne. Et elle [paid] de. Elle l’a surprise avec une proposition secrète dans la grange dans la cour. “Parker a dit à Bones qu’elle savait que c’était lui quand ils sont allés à un concert de Kearney et ont entendu le musicien jouer” Nothing Left To Lose. “Alors Bones a demandé à Kearney de jouer le chanson pour eux à l’extérieur de leur grange. “Tellement chanceux qu’il l’a joué à nouveau pour nous seulement ce soir”, a écrit Bones. “Je suis si heureux de pouvoir épouser l’amour de ma vie.”

Parker a partagé quelques photos supplémentaires de la proposition, notant qu’elle peut épouser le “meilleur homme que j’ai jamais connu”. Parker est “sous le choc et se sent comme la fille la plus chanceuse du monde. Je suis tellement amoureuse et tellement heureuse”, écrit-elle. Au bas de la légende, elle s’est appelée “la future Caitlin Estell”, en utilisant le vrai nom de famille de Bones.

Leurs deux messages sont maintenant remplis de centaines de messages les félicitant pour la grande nouvelle. “Omg !!!! Omg !!! Félicitations à vous deux !!! C’est incroyable !! Tellement heureux pour vous deux”, a écrit un utilisateur d’Instagram. “Je suis tellement heureux pour vous! Vous méritez quelqu’un de formidable! Je suis content que vous ayez attendu le bon”, a écrit un autre.

Ceci est une histoire de rupture et continuera d’être mise à jour.