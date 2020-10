Plus tôt cette année, il a été annoncé que Katy Perry, Luke Bryan, Lionel Richie et Ryan Seacrest reviendraient tous à American Idol pour la saison 4 (et la 19e saison de l’émission au total). Mais les fans se demandaient si Bobby Bones, qui a servi de mentor pour le programme, ferait également un retour. Lundi, American Idol a officiellement annoncé que Bones revenait en effet pour la prochaine saison de la série, qui est en cours de tournage.

L’émission a annoncé la nouvelle sur Instagram, publiant une photo de Bones de retour en action. Ils ont légendé la photo en écrivant: “Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau notre mentor aux nombreux talents @mrbobbybones pour aider à guider nos espoirs de la saison 4.” Leur légende a continué de noter qu’ils sont actuellement en phase d’audition du tournage et qu’il y aura des appels de casting dans tout le pays au cours du mois d’octobre. Bones a également fait la une des journaux sur Instagram en publiant une vidéo dans laquelle il parlait de son retour à la compétition. Il a noté dans la légende de la vidéo: “Fait ceci pour les gens de @americanidol. Mais je voulais le publier ici aussi. Super heureux que je retourne à American Idol pour ma quatrième saison. Je vous remercie tous. Je ne serai pas ici sans vous les gars! “

En août, ABC a révélé que sa composition pour la saison 4 d’American Idol resterait intacte, Perry, Richie et Bryan revenant tous en tant que juges. Seacrest, qui anime l’émission depuis sa première saison, sera également de retour. À l’époque, ABC n’a pas mentionné si Bones reviendrait. Cependant, les sources de production ont dit à TV Line qu’American Idol «était toujours en train de déterminer la logistique pour la saison à venir» et qu’il y aurait plus d’informations sur ce sujet «très bientôt». La présidente d’ABC Entertainment, Karey Burke, a également publié une déclaration dans laquelle elle parlait de la capacité du concours de chant à être une lumière vive au milieu d’une période difficile de l’histoire du pays.

“American Idol a toujours été en mesure de rassembler les gens, de divertir et d’inspirer – et je suis tellement fier de la façon dont cette émission a continué à apporter de la joie et des rires dans les foyers à une époque où nous en avions le plus besoin”, a déclaré Burke dans un communiqué . “Il n’y a personne avec qui nous nous sentons plus confiants pour nous conduire dans une nouvelle saison de notes aiguës que Luke, Katy, Lionel et l’incomparable Ryan Seacrest.” La showrunner d’American Idol, Trish Kinane, a ajouté: “Katy, Lionel et Luke sont amusants, astucieux et savent vraiment comment repérer les talents. Leur alchimie est indéniable et nous sommes ravis qu’ils reviennent, avec l’animateur Ryan Seacrest, pour trouver la prochaine superstar. et amène American Idol vers de nouveaux sommets la saison prochaine. “