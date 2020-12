L’animateur de radio de musique country, Bobby Bones, a raconté samedi qu’il se souvenait de Charley Pride sur Twitter après avoir entendu parler de la mort de la légende. Pride est décédé samedi à Dallas des complications du coronavirus à 86 ans. Bones, qui sert également de mentor sur ABC’s American Idol, a exhorté ses fans à rechercher le documentaire PBS American Masters sur Pride, auquel Bones a contribué.

“Dang. L’un des grands honneurs que j’ai eu à Nashville a été demandé de parler de M. Pride dans son documentaire PBS”, a tweeté Bones. “Je vous implorerais de voir à quel point il était génial … dans de nombreux domaines … Musique, sports, affaires. Et les nombreux défis qu’il a surmontés pour être élite. RIP Charley Pride.” Bones faisait partie des membres de la communauté de la musique country qui ont parlé de Pride dans le documentaire PBS Charley Pride: I’m Just Me. Le documentaire d’une heure est disponible en streaming sur le site Web de PBS.

Le film a été raconté par Tanya Tucker et comprenait des interviews avec Darius Rucker, Dolly Parton, Garth Brooks, Marty Stuard, Brad Paisley et Pride lui-même. Willie Nelson et la femme de Pride, Rozene Pride, sont également apparues dans le film. «À une époque où les chanteurs afro-américains étaient plus connus pour les succès R&B, Charley Pride a suivi sa passion pour la musique country, surmontant les obstacles par sa détermination et son talent brut pour avoir un impact durable sur le genre et créer un héritage qui se perpétue aujourd’hui,» Le producteur exécutif de Masters Michael Kantor a déclaré dans un communiqué à propos de l’épisode. “Nous sommes honorés de partager l’histoire inspirante et largement inédite de cet artiste qui brise les barrières avec les téléspectateurs du pays.”

Pride est né à Sledge, Mississippi, et a été le premier musicien noir à rejoindre le Country Music Hall of Fame lorsqu’il a été intronisé en 2000. Il a remporté le prix de l’artiste de l’année aux Country Music Association Awards en 1971 et a reçu une récompense pour toute une vie Prix ​​des Grammys en 2017. En novembre, juste un mois avant sa mort, il a reçu le Lifetime Achievement Award aux CMA 2020 de Nashville.

Pride a interprété sa chanson emblématique «Kiss An Angel Good Mornin ‘» avec Jamie Allen, qui a présenté le prix pour l’ensemble de ses réalisations, aux CMA. Après le spectacle, Pride a déclaré qu’il “aimait” reprendre la scène. “Mais surtout aussi, j’ai aimé côtoyer des chanteurs avec qui je suis et certains de mes pairs depuis si longtemps”, a-t-il déclaré en novembre. “C’était merveilleux.”