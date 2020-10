La légende des entraîneurs de l’État de Floride, Bobby Bowden, est de retour à l’hôpital pour suivre un traitement contre le COVID-19. L’épouse de Bowden, Ann, a parlé au démocrate de Tallahassee et a déclaré que son mari avait été emmené à Tallahassee Memorial HealthCare en raison de la fatigue. Il devait se faire examiner la poitrine et subir d’autres tests.

«Je suis sûr qu’il ira bien», a déclaré Ann. “Je suis très positif. Je ne suis pas un alarmiste. Il ne bouge pas du tout à cause de sa jambe; cela a été assez douloureux. Il dort une grande partie de la journée.” Bowden a déclaré au démocrate qu’il avait reçu un diagnostic de COVID-19 le week-end dernier après sa sortie de l’hôpital. Il était à l’origine là pour être soigné pour une infection à la jambe. À l’époque, Bowden ne présentait aucun symptôme.

“Je ne me sens pas mal, encore”, a déclaré Bowden. “Je suppose que je peux passer le reste de la semaine. Je dois juste garder un œil sur (les symptômes).” Bowden fête ses 91 ans le mois prochain et sa femme, sa fille Robin et son petit-fils Hunter restent à la maison. Il a été retesté pour COVID-19 lundi. Les fans de football universitaire connaissent Bowden comme l’homme qui a fait de l’État de Floride une puissance nationale. Il a été l’entraîneur-chef du programme de football de 1976 à 2009 et a conduit l’équipe à deux championnats nationaux (1993, 1999). En plus de remporter plusieurs titres nationaux, Bowden a mené les Seminoles à 12 titres de l’ACC une fois que l’équipe est entrée à la conférence en 1991. L’été dernier, Bowden a parlé au démocrate du football joué pendant une pandémie et a déclaré que les équipes devaient faire attention à ne pas avoir une épidémie.

“Ce dont j’ai peur, c’est que vous vous lanciez et disiez que vous jouez une équipe qui, après le match, a 14 gars testés positifs (pour COVID-19)”, a déclaré Bowden. “Que se passe-t-il? Je pense que des choses comme ça vont arriver. Vous devez être très prudent.” Bowden a également déclaré que le football universitaire pourrait avoir du mal à terminer la saison. “Ça va être difficile. … tout est si incertain”, a ajouté Bowden. “Cette maladie pourrait apparaître n’importe où. Cette saison pourrait être plus facile à démarrer et plus difficile à terminer.” Bowden était également l’entraîneur-chef de la Virginie-Occidentale avant de rejoindre l’État de Floride. Il a été intronisé au Temple de la renommée du football universitaire en 2006.