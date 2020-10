L’entraîneur légendaire des Seminoles de l’État de Floride, Bobby Bowden, a été testé positif au COVID-19 début octobre. Il a dit qu’il se sentait bien et ne ressentait pas de symptômes, mais les fans ont toujours exprimé leur inquiétude quant à sa santé. Maintenant, l’entraîneur de 90 ans se prépare à quitter l’hôpital.

Selon Jim Henry du démocrate de Tallahassee, Bowden a été testé négatif pour le coronavirus. Il doit sortir de l’hôpital mercredi. Henry a dit qu’il était en relation avec la femme de Bowden, Ann, et que la famille était ravie et reconnaissante. L’entraîneur-chef de longue date avait déjà été admis au Tallahassee Memorial HealthCare le 6 octobre, trois jours après avoir appris qu’il avait été testé positif au coronavirus.

“Je suis sûr [God] a répondu à une prière », a déclaré Bowden lundi, par le démocrate de Tallahassee.« Je me sens mieux. Je vais bien. J’apprécie les pensées de tout le monde, j’apprécie vraiment. “Le fils aîné de Bowden, Steve, a également fourni des mises à jour sur la récupération en cours. Il a dit que l’ancien entraîneur-chef allait bien et que sa voix était forte et son esprit était bon.

Avant son test de coronavirus positif, Bowden a passé du temps à TMH pour recevoir un traitement pour une infection à la jambe. Il était à l’hôpital et au centre de réadaptation pendant près de deux semaines. Il a finalement été libéré mais a appris un jour plus tard qu’il avait été testé positif.

Légende du football universitaire, Bowden a été embauché à Florida State en 1976, et il a immédiatement transformé le programme en une puissance. Il a mené l’équipe à une fiche de 10-2 lors de sa deuxième saison en tant qu’entraîneur-chef, ainsi qu’une victoire au Tangerine Bowl. Les Seminoles ont ensuite continué à faire la vague dans le football collégial avec des victoires consécutives à l’Orange Bowl.

Alors que Bowden s’est fait un nom comme l’un des meilleurs entraîneurs du football universitaire au cours de ses premières années de travail, il est finalement entré dans l’histoire en 1993. Il a mené les Seminoles à leur première victoire au titre national. Bowden a ensuite mené l’équipe à une saison invaincue en 1999, une victoire au Sugar Bowl et le deuxième titre national de l’histoire de l’école. Bowden est resté avec FSU jusqu’à la fin de la saison 2009, se terminant avec un record de 304-97-4.

Avant de devenir entraîneur-chef de l’État de Floride, Bowden a dirigé des programmes au South Georgia State College (trois saisons) et en Virginie-Occidentale (six saisons). Il a également été entraîneur adjoint pour Howard (maintenant appelé Samford), l’État de Floride et la Virginie occidentale. Bowden a été intronisé au Temple de la renommée du football universitaire en 2006.