La tragédie a de nouveau frappé Bobby Brown et sa famille. Mercredi soir, TMZ a rapporté que le fils de Brown, Bobby Brown Jr., était décédé. Il aurait été retrouvé mort mercredi à son domicile dans la région de Los Angeles. Brown Jr. avait 28 ans.

La police enquêterait toujours sur cette affaire. Des sources ont déclaré à TMZ que les autorités ne pensaient pas qu’un acte criminel était impliqué dans le décès de Brown Jr. Brown Jr. est le fils du chanteur “My Prerogative” et de son ancienne petite amie Kim Ward. Le décès de l’homme de 28 ans survient près de six ans après que sa sœur, Bobbi Kristina Brown, est décédée des suites d’une noyade et d’une intoxication à la drogue. Bobbi Kristina, la fille de Brown et de feu Whitney Houston, était à l’origine insensible dans une baignoire de sa maison d’Atlanta en janvier 2015. La jeune femme de 22 ans a ensuite été placée dans un coma médicalement provoqué pendant plusieurs mois avant de mourir. en juillet 2015.

Selon Us Weekly, Bobbi Kristina a été enterrée aux côtés de sa mère. Houston est décédé à 48 ans en février 2012 d’une noyade due à une maladie coronarienne et à une intoxication à la cocaïne. La cause du décès de Bobbi Kristina a été révélée en mars 2016, plus d’un an après avoir été initialement retrouvée insensible à son domicile. Une déclaration du bureau du médecin légiste du comté de Fulton disait: «La cause de la mort de Bobbi Kristina Brown telle que déterminée par le médecin légiste du comté de Fulton est la suivante: pneumonie lobaire. En raison de l’encéphalopathie ischémique hypoxique, effets retardés. En raison de: Immersion du visage dans l’eau compliquant l’intoxication médicamenteuse mixte. »

Après le décès de sa sœur, Brown Jr. se serait rendu sur les réseaux sociaux pour parler de la question, comme l’a noté Billboard. Dans une série de messages qu’il a postés sur Twitter, il a déploré la mort de Bobbi Kristina et visait directement ceux qui l’avaient récemment suivi après son décès. Il a écrit à l’époque: «Les gens ne se soucient vraiment pas de vous, à moins que ce ne soit pertinent, et ils ne vous aiment pas tant que vous n’êtes pas célèbre ou disparu. Je ne veux pas que ceux-ci suivent. la vie, ma sœur. Pas un sujet d’actualité. ” Il a ajouté: “Les gens veulent pouvoir dire qu’ils ressentent ma douleur. Mais non. Vous ne le faites pas, vous n’en avez aucune idée. Vous n’en avez pas traversé la moitié.”