Détails exclusifs

Bobby Shmurda a de grands projets pour sa sortie de prison, mais il doit les mettre en veilleuse parce que la commission des libérations conditionnelles ne ressent toujours pas toute son ambiance «j’ai changé».

Le rappeur a déclaré au conseil qu’il souhaitait reprendre sa carrière dans le divertissement, mais qu’il souhaitait également organiser des programmes de sensibilisation auprès de jeunes en difficulté qui ont besoin de conseils. Selon une transcription de son audience de libération conditionnelle de septembre … il a également déclaré à la commission des libérations conditionnelles qu’il se considérait désormais comme un “leader” et non comme un suiveur.

Shmurda prétend qu’il a eu beaucoup de problèmes quand il était plus jeune parce qu’il sentait qu’il ressemblerait à un punk s’il s’éloignait des combats. Il a ajouté que tout a changé maintenant, et a dit qu’il se sentait trop “grand” pour se battre et se disputer.

Comme nous l’avons signalé pour la première fois, Bobby s’est vu refuser la libération conditionnelle lors de l’audience, mais la transcription révèle exactement comment il a fait sa cause pour être libéré. Selon la documentation, il a déclaré qu’il n’était plus impulsif et qu’il prenait le temps de penser aux autres et de s’éloigner des mauvaises situations lorsqu’elles surgissaient.

Il y a une bonne raison qui n’a pas volé avec la planche. En niant Shmurda, les membres du conseil ont souligné qu’il avait commis de «multiples» violations en prison, notamment avoir prétendument une tige, combat et possession de drogue.

Shmurda dit qu’il veut obtenir un GED au lycée à sa sortie. Il lui reste probablement un peu plus d’un an pour étudier. On nous dit qu’il est presque certain qu’il restera à l’intérieur jusqu’au 11 décembre 2021 … lorsque sa peine de 7 ans se terminera.