Body de Celia Lora totalement transparent, ses fans l'adorent

Le modèle mexicain Célia lora surpris ses fans en posant dans un Body transparent, montrant sa beauté stupéfiante.

Nul doute que la fille d’Alex Lora, chanteuse du groupe rock El Tri, trouve toujours un moyen d’accrocher ses fans dans chacune de ses publications, qui ont une réponse immédiate par likes, car les commentaires ont été bloqués. par le modèle.

Célia lora a réussi à devenir une célébrité sur les réseaux sociaux et la télévision, malgré le fait que nous ayons constamment vu faire partie de portes controversées, la réalité est qu’elle a réussi à sortir de chacun des problèmes dans lesquels elle a été impliquée.

Depuis qu’il a commencé son rôle de modèle Elle a gagné des millions d’adeptes, sûrement toute personne vivant au Mexique reconnaît son nom immédiatement.

Celia Lora se caractérise par le fait qu’elle est une femme extrêmement coquette, qui n’a pas non plus peur de montrer ses charmes avec peu ou pas de vêtements.

Malgré le fait qu’il dispose déjà d’innombrables photographies et vidéos, il trouve toujours un moyen de captiver les internautes, que ce soit avec un nouveau modèle de robe, une pose différente ou simplement un cliché pris sous un autre angle.

À cette occasion, nous la voyons assise sur une chaise inhabituelle, certaines personnes pourraient sûrement la raconter comme la cage de quelques oiseaux mignons qui semble être coupée en deux, Celia Lora est appuyée dessus, avec une de ses jambes et est prenant ses cheveux, avec son autre bras, elle les a sur la chaise.

La chose impressionnante à propos de la photographie de Célia lora C’est la tenue qu’elle porte, il s’agit d’un body transparent qui met encore plus en valeur sa peau, qui comporte des incrustations avec des détails brodés tels que des fleurs et des feuilles vertes, celles-ci sont assez minuscules pour ne pas détourner le modèle mexicain.

Si vous souhaitez voir la photo de sortie obtenue, cliquez sur le LIEN suivant pour profiter du panorama

Depuis quelque temps, elle partage des photos saisissantes sur les scènes, comme vous vous en souvenez lors de la quarantaine où elle vivait avec ses parents, plusieurs des séances photo partagées sur Instagram étaient des scènes de sa propre maison, maintenant nous pouvons profiter de la voir apparaître ailleurs.

Outre la modélisation Célia lora Elle se caractérise également par le fait qu’elle est une femme d’affaires prospère, une présentatrice de télévision, une animatrice et une participante à certaines émissions de téléréalité.Au début de l’année, elle est apparue à Acapulco Shore non pas en tant que membre de la maison, mais plutôt en tant que patron également connu sous le nom de Boss.

Le projet le plus récent auquel elle participera est une nouvelle émission de télé-réalité qui selon les déclarations d’elle et d’un autre des membres, quelque chose comme ça n’avait jamais été fait dans le monde, et c’est que les six influenceurs qui participeront, dont Celia Lora, devront jouer à des jeux. ésotérique et même paranormal, le nom de l’émission de télé-réalité est “Barak l’expérience” qui débutera dans quatre jours et durera 10 jours complets, ils seront enregistrés 24 heures sur 24.

Sûrement ce nouveau programme sera un succès et peut-être plus de saisons seront lancées, le seul problème est que pour pouvoir le voir 24 heures sur 24, vous devez payer votre billet alors ne manquez pas ce nouveau projet et profitez de voir cinq influenceurs mexicains au même endroit faisant ce type d’activité.

Avec chacune de vos actions de Célia lora À la télévision, non seulement en tant que participante, collaboratrice ou en interviews, la mannequin et femme d’affaires devient de plus en plus populaire, malgré cela et la renommée qu’elle a acquise ces dernières années, elle n’a cessé d’être une personne humble, elle prétend aussi ne pas l’être quelqu’un autoritaire qui parle d’elle.

