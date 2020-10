Body préféré des fans, modèles Celia Lora devant le miroir | INSTAGRAM

La jeune mannequin et animatrice mexicaine, Celia Lora, s’est démarquée grâce à son excellent contenu publié sur les réseaux sociaux ainsi qu’à sa participation à divers programmes avec MTV et pour sa chaîne YouTube officielle.

Cependant, l’un des photos les plus aimées par les fans de ces derniers temps, elle apparaît en train de poser avec un body noir devant le miroir et d’avoir l’air spectaculaire.

Bien que ce ne soit pas une nouvelle photographie, si c’est l’une de celles qui a le plus fait réagir ses fans, qui la considèrent comme une scène des plus attractive et qu’ils préféreraient pouvoir l’observer de cette manière au moins une fois dans sa vie et ne pas simplement consommer son divertissement.

Sur la photo, nous pouvons voir Celia Lora dans ce qui semble être une salle de bain d’hôtel luxueuse, où elle se sentait très jolie et se regardait devant le miroir pour prendre ces photos incroyables, 1 dans lesquelles son reflet et elle et la seconde dans laquelle elle n’apparaît éclairée que par la lumière du soleil qui passait par la fenêtre.

La publication a obtenu plus de 120000 likes rapidement et a laissé de nombreux utilisateurs désireux de commenter quelque chose car, comme nous savons depuis plusieurs mois qu’elle a sa boîte de commentaires fermée, elle cherche à empêcher son profil de devenir un buffet de propositions désagréables. Dans ce qui est devenu sa boîte aux lettres personnelle, car là ses fans lui demandent et lui proposent beaucoup de choses qui ont fait du mécontentement de la part de l’actrice.

Cependant, la fille d’Alex Lora del Tri, est restée positive et amusante à rire de tout ce qu’ils lui envoient, elle est donc passée de la déranger à faire tout un sujet avec lequel elle fait des blagues, elle a même lancé une vidéo réagissant à ces messages ensemble à l’un de ses amis.

À ce jour, Celia Lora continue de promouvoir diverses entreprises sur ses histoires Instagram, donc si vous y allez, vous verrez qu’elle reçoit des cadeaux de nombreuses entreprises alimentaires et de vêtements afin qu’elle ait toujours quelque chose de nouveau à porter ou quelque chose de nouveau. à déguster en bouche.

Depuis que la série est apparue sur Acapulco Shore de MTV dans laquelle elle a fait beaucoup de choses folles et on peut la voir comme la patronne des membres de Quand a-t-elle commencé? C’est une attention incroyable qui compte et qui n’a pas arrêté a même grandi de plus en plus parce que la fille en a beaucoup des followers sur les réseaux sociaux qui sont au courant de tout ce qui monte pour le soutenir.

Celia Lora participe également à un autre projet appelé Barak auquel vous participerez avec Lizbeth Rodríguez et d’autres youtubers pour faire un “Paranormal Reality Show” ou du moins c’est ce qui est recherché en ce mois d’octobre qui se concentre beaucoup sur Halloween et un très différent, normalement tout le monde sortait pour faire la fête ou demander des bonbons cette fois-ci, ils finiront par rester à la maison, ou du moins c’est ce que l’on attend.

La célèbre femme lance du contenu pour sa chaîne YouTube presque chaque semaine, où elle télécharge des vidéos qui lui viennent en essayant de le faire aussi souvent que possible, nous vous recommandons donc d’être à l’affût car nous vous les apporterons ici dans Show News.