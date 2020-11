Boire du passé? Luis Miguel serait apparu en concert | Instagram

Luis Miguel l’aurait-il refait? Selon les images qui circulent dans une vidéo sauvée d’Internet où il montre le soi-disant “Sol de México” interprétant l’un de ses plus grands succès sur scène, le plus sérieux est qu’apparemment, il serait dans état incommode.

L’artiste d’origine portoricaine et mexicaine est l’une des figures qui depuis des années a complètement rempli ses présentations, d’énormes lignes se forment lorsque les fans essaient d’acheter des billets pour avoir plaisir à le voir et à entendre sa voix.

En raison de sa carrière, il est considéré comme le chanteur le plus important et le plus convoité d’Amérique latine, bien que depuis ses premières apparitions alors qu’il n’était qu’un enfant, il ait volé le cœur de tous les fans à cette époque et jusqu’à aujourd’hui, il reste parmi les favoris.

Cependant, malheureusement, sa vie ces dernières années n’a pas été des plus exemplaires, Luis Miguel Il a joué dans une liste de scandales violents qui se sont succédés, portant sa carrière à un point très critique.

C’était le lancement de son autobiographie “Luis Miguel: la série«qui viendrait au bon moment pour le sauver de la situation et contribuerait à faire remonter sa renommée, cette fois en se concentrant sur des aspects de sa vie qui, bien que toujours suscités la controverse, ne se sont révélés par lui-même qu’aujourd’hui.

Maintenant l’une des rumeurs les plus fortes sur le célèbre interprète du grand succès de “L’inconditionnel«Apparemment, il est évident dans cette vidéo, Luis Miguel aurait dépassé la consommation d’alcool.

Les versions accompagnent de plus en plus ses présentations, il aurait été prétendument «enivré» à ses concerts, ce qui l’amène à oublier les paroles de ses chansons, celles qui l’ont amené à être reconnu dans le monde entier.

Maintenant, les énormes lignes de ses concerts sont en grande partie pour exiger le retour de l’argent au box-office et certaines publications qui circulent ainsi rendent compte d’un Luis Miguel très différent, égaré et fou.

Dans les images de ce matériau, qui date d’il y a quelques années, vous pouvez voir l’une des présentations du «Soleil» où il se désaccorde même dans son interprétation.

Dans certains des autres tournages, l’idole de la musique a été prise presque au bord des larmes, ce qui briserait également le cœur de ses centaines de fans de le voir.

C’est l’un des nombreux souvenirs qui souillent la carrière de l’artiste qui devrait continuer à briller comme il le fait depuis de nombreuses années.

Malgré cela, les internautes ne manquent pas l’occasion de les voir et de les partager, puisque des milliers d’entre eux peuvent être trouvés en ligne.

Le deuxième volet de la saison de “Luis Miguel: La Serie 2” est sur le point d’être lancé récemment, l’un des plus attendus sur la plateforme Netflix puisque apparemment le mystère qui tourne depuis plusieurs années autour de la disparition serait enfin élucidé de Marcela Basteri, la mère de la chanteuse.

La série a suscité de grandes attentes et de nombreux fans espèrent connaître la dernière partie de l’histoire qui entoure la famille du chanteur, en particulier depuis 1986, année où sa mère a été vue pour la dernière fois en avion pour l’Espagne.

Dès lors, l’artiste a créé un mur impénétrable pour quiconque voulait savoir ce qui était réellement arrivé à la femme italienne, Marcela Basteri.

Cependant, l’attente a été très longue après avoir traversé la fermeture en raison de la pandémie, la production a annoncé il y a quelques mois qu’elle avait repris le projet.Les artistes qui feront partie de ce nouveau casting ont même été annoncés, même si jusqu’à présent on ne sait toujours pas quand il arrivera sur la plateforme. contenu, Netflix.