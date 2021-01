PrĂ©parez ces dĂ©licieuses boissons Ă la tequila pour les fĂȘtes de fin d’annĂ©e, la Tequila Sunrise et La Paloma seront la vie de la fĂȘte.

Pour préparer de délicieuses boissons à la tequila, vous avez besoin des éléments suivants:

Colombe

Ingrédients

1 verre de tequila (2 oz)

1 citron

Sel pour givrer le verre

1 verre de soda au pamplemousse Ice

préparation

Glacez le verre oĂč vous allez servir avec le sel, ajoutez la glace pilĂ©e, le jus de citron, le shot de tequila et la pincĂ©e de sel dans le mixeur. Bien agiter pour que les ingrĂ©dients soient intĂ©grĂ©s et que la boisson refroidisse. Versez le mĂ©lange avec la glace dans le verre. Enfin, servez le soda au pamplemousse jusqu’Ă ce que le verre soit presque plein et mĂ©langez lĂ©gĂšrement avec une cuillĂšre Ă cafĂ©. DĂ©gustez un dĂ©licieux Paloma .

Tequila Sunrise

Ingrédients

3 onces de tequila

4 oranges

3 oz de grenadine

2 quartiers de citron

1 cerise

préparation

Mettez la glace, la tequila et le jus d’orange dans un mixeur. Bien mĂ©langer pour que les ingrĂ©dients soient intĂ©grĂ©s et refroidir. Servir dans un verre et ajouter des glaçons. Verser rapidement la grenadine pour qu’elle tombe au fond de la boisson et mĂ©langer lentement vers le haut. Garnir le verre d’un quartier de citron. Profitez d’un dĂ©licieux Tequila Sunrise.

