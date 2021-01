Bold Lace par Anastasia Kvikto Montrez vos charmes! | Instagram

Le mannequin russe de 26 ans est connu sous le nom de «Kim Kardashian russe». Anastasia Kvikto Elle continue de voler le cœur de millions d’internautes qui, en la voyant dans ses publications, sont immédiatement plus qu’impressionnés par sa beauté et ses énormes charmes, qu’elle a à nouveau montrés en portant un complet en dentelle qui laissait tout en vue.

Il y a quelques années, Anastasia Kvikto a décidé de déménager aux États-Unis pour devenir mannequin, il est plus qu’évident que ce rêve s’est réalisé, ce que vous pouvez voir sur son compte Instagram avec le nombre de followers qu’elle a dedans, comme ils s’élèvent à 12 millions.

Bien sûr, ce que peu de gens savent, c’est que pour atteindre un tel nombre de followers et une grande popularité Anastasia Kvikto Elle a dû traverser beaucoup de choses, certaines rumeurs affirment qu’au début de sa carrière, elle a été rejetée par diverses entreprises en raison de ses énormes charmes.

Avant de devenir le grand mannequin qu’elle est aujourd’hui “La Russe Kim Kardashian«Il a dû frapper à plusieurs portes et lorsqu’elles se sont fermées précisément à cause de leurs courbes, il a choisi de les prendre comme sa marque de fabrique, c’est pourquoi ses photographies mettent en valeur le meilleur de sa silhouette.

La jeune mannequin et maintenant aussi une femme d’affaires a commencé à être très populaire sur Instagram, à tel point qu’elle a immédiatement commencé à être comparée à Kim Kardashian à laquelle elle dit qu’elle n’aime pas tellement être comparée, car elle déclare qu’il n’y a pas de point de comparaison Entre les deux, cependant, les internautes continuent de le faire, peut-être dans un moment ils commenceront à la reconnaître par son propre nom et non par son surnom.

Pourtant, ses millions de fans n’arrêtent pas d’admirer sa beauté et dans chacune de ses publications ils lui font savoir qu’ils l’adorent et qu’elle le sait, c’est précisément pour cette raison qu’elle n’hésite pas à chouchouter ses fans avec ses images comme elle l’a fait. à Halloween n 2019.

Son costume consistait à devenir un ange, mais pas n’importe qui mais Anastasia Kvikto Elle s’habillait de dentelle, d’ailes et d’un halo, bien sûr son “costume d’ange” se composait de plusieurs pièces, la première était un body que l’on voit dans la première image qu’elle a partagée, elle portait également des bas blancs.

Dans l’image qui apparaît plus tard on voit que le body dans le dos se rétrécit donc il finit par se perdre parmi ses charmes, en plus on voit clairement quelques petites ailes qui l’accompagnent.

Pour la troisième image, Anastasia Kvikto porte un complet en dentelle blanche, des bottes en cuir nude, une robe blanche qui ne couvre qu’un peu le dos, une perruque blanche et un halo, dans la description de la publication elle demande laquelle des trois images, il aimait le plus ses fans.

Avec ses énormes charmes Anastasia Kvikto Il parvient à tomber amoureux de plus d’un internaute qui parcourt son compte Instagram, il y a quelques mois, il a partagé avec ses fans un calendrier qu’il avait lancé bien qu’apparemment, il n’en ait pas fait autant la promotion car on en savait peu de chose, s’il l’avait fait, il l’aurait peut-être plus d’abonnés et plus de ventes.

La modèle russe Il prend non seulement soin de sa silhouette mais aussi du contenu qu’il partage sur les réseaux sociaux, il doit aussi faire très attention pour qu’ils n’en abusent pas non plus, même s’il est certain que ses fans, en plus d’être conscients de ce qu’il partage, sont également prudents de leurs images, ce serait une honte si le mannequin russe arrêtait de partager avec eux.

