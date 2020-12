Bombe cerise! Rihanna pose fièrement la tenue Savage x Fenty | INSTAGRAM

La célèbre chanteuse Rihanna a surpris ses plus fidèles followers en partageant une photo s3xy via son compte Instagram officiel, où elle pose assez vainement avec un ensemble de cerises de sa propre marque de lingerie, Savage x Fenty.

La carte postale montre Rihanna portant une minuscule tenue sensu * blanche avec des bretelles rouges et des imprimés cerises, la laissant beaux attributs physique exposé et montrant fièrement sa région fessière luxuriante comme premier plan de l’image.

De plus, la femme d’affaires à succès a décidé d’utiliser une paire de lunettes et une paire de mini sacs dans des tons rougeâtres qui se combineraient parfaitement avec cela tenue coquette réussissant à captiver environ 5 millions et demi de fans, qui lui ont laissé voir tout leur soutien pour tout ce qu’il avait décidé de faire et bien sûr, le remerciant pour le partage d’images de ce style.

Rihanna a reçu les meilleurs compliments dans la section des commentaires que plus de 32000, certains la remplissant de compliments pour son impressionnante beauté, qui semble provenir d’une autre galaxie, d’autres lui disant les compliments risqués les plus créatifs, et la remplissant des emojis incontournables. des cœurs et des feux, même si pour cette occasion, nous avons également vu des icônes de cerises là-bas.

Il y avait même des internautes qui se souvenaient de la chanson emblématique de 1976, de The Runaways, l’emblématique et super convoitée par les groupes de rock les plus reconnus à travers les âges “Cherry Bomb” car, l’image était prêtée, puisque Rihanna est un b0mba tout entier de s3nsuality et en utilisant des ensembles de cerises, il n’y avait rien d’autre à commenter que l’impression laissée par la pièce de divertissement.

De la même manière, dans une fan page de la chanteuse de Bardaos, ils ont également partagé une autre image appartenant à la même séance photo, cependant, cela semble différent, car on peut voir la belle Rihanna enlever son jean, tout en se préparant à fumer un cigarette et en même temps montre certains de ses tatouages ​​sexy.

Il est à noter que la belle et talentueuse chanteuse de 32 ans est devenue une véritable femme d’affaires et avec sa marque de lingerie et de maquillage est apparue sur la liste Forbes comme l’un des entrepreneurs les plus riches des États-Unis. , avec une fortune évaluée à 600 millions de dollars.

Il est également nécessaire de commenter que, début décembre, la mannequin a également décidé de poser comme ses ouvrières chez leurs co-producteurs de la marque de vêtements exclusive, évidemment afin de promouvoir la nouvelle ligne de la même.

Au début du mois, les images et les produits de la collection d’hiver de “Savage X Fenty” sont sortis, où on a pu voir la chanteuse qui portait une tenue bleu et blanc qui est maintenant disponible dans sa boutique en ligne pour une modeste quantité de 1 429 pesos mexicains environ.

De plus, elle a combiné sa tenue avec de longs gants et des bas en latex, comme une vraie reine des glaces, de même, elle a fini son look avec des diamants glacés pour correspondre à l’igloo en arrière-plan et portait les talons les plus exclusifs sous la signature d’Amina Muaddi. , orné de cristaux.

La version de décembre propose de nouveaux styles et une nouvelle boîte «Xtra VIP», qui comprend également un style rose en velours qui vient dans un autre imprimé amusant de Noël.

En rejoignant la campagne, on a pu voir Megan “Thee Stalion” poser également la lingerie dans une séance photo impressionnante et super coquette pour juste après le Black Friday, en plus, selon ses réseaux sociaux, ce sont les cadeaux parfaits pour ceux qui “ne se sont pas bien comportés cette année”.