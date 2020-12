Bonbons exquis, Alexa Dellanos conquiert Noël et les fans | INSTAGRAM

La belle mannequin américaine, Alexa Dellanos, est devenue l’un des modèles préférés sur internet et cette fois elle nous a préparé un cadeau de Noël ressemblant à un bonbon exquis avec des bas rouges et blancs très selon les dates et prêt à conquérir les fans.

C’est la belle jeune femme qui n’arrête pas de la montrer beauté et surtout de garder heureux ces fidèles adeptes qui la soutiennent à tout moment en aimant ses photos et en les commentant en gros.

Cette fois, sa photo a déjà dépassé les 80000 J’aime Et c’est l’une de celles que les internautes ont le plus appréciées ces derniers jours car elle s’est habillée pour l’occasion et correspondait parfaitement aux dates.

Vous pourriez aussi être intéressé: Barbie charme, Alexa Dellanos montre sa beauté avec sa jeep rose

Alexa Dellanos connaît le marketing, en fait, elle est une experte car elle a placé son nom comme s’il s’agissait d’une marque, suscitant toujours l’attention et livrant à ses followers ces belles images qu’ils apprécient tant et pour lesquelles ces beaux contenus ils aiment et pour lesquels ils lui ont fait avoir tant d’adeptes.

Dans ses histoires récentes, nous avons pu voir une dynamique qu’il a menée dans laquelle il a partagé différents moments de l’année pour montrer qu’il a eu d’excellents moments dans lesquels il a dansé, apprécié de délicieux repas et des promenades, car malgré tout, il a eu l’occasion de le faire et de le partager avec. NOUS.

Un fait très frappant à propos de la belle Alexa est qu’elle sait mélanger la musique car dès le lycée elle a commencé à apprendre à faire un DJ et elle l’a montré dans diverses histoires.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO AUDACIEUSE D’ALEXA

Évidemment, nous pouvions aussi l’observer dans ses jolis maillots de bain et profiter de ses meilleures vacances car je me souvenais d’eux avec beaucoup de nostalgie de ne pas pouvoir faire les voyages que je voulais tant en 2020.

Depuis qu’elle a commencé sa carrière, Alexa Dellanos a décidé qu’elle voulait se démarquer par elle-même et non parce qu’elle était la fille de l’un des présentateurs Telemundo les plus célèbres, elle a donc travaillé et pratiqué constamment pour modeler de la meilleure façon et surtout. faites chouchouter vos fans d’Instagram.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

De nombreux internautes sont surpris de voir les images qu’il télécharge sur son profil, car il a vraiment l’air plus que beau et beaucoup plus choyé à chaque fois, cherchant à ce que les élèves de ses fans soient très satisfaits et garçon l’a-t-il réalisé.

Alexa aime beaucoup les regards alors cette fois je le confirme en montrant de gros et en partageant aussi quelques situations de sa vie dans ses histoires, un site où elle nous rapproche un peu d’elle et cherche à nous tenir au courant.

Alexa Dellanos a aussi une chaîne YouTube où elle partage ses voyages avec nous. Elle nous a récemment parlé et nous a montré son voyage à Paris, dans lequel elle est apparue avec une de ses amies qui était aussi très jolie avec qui elle a passé un excellent moment et aussi très Bien accompagnée de son petit ami Alec Monopoly, vous avez de nombreuses occasions d’aider à prendre les photos que nous voyons.