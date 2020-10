Cineworld, propriétaire de la plus grande chaîne de théâtres au Royaume-Uni et en Irlande et la deuxième en importance aux États-Unis – Regal Cinemas – fermerait tous ses cinémas la semaine prochaine, selon Variety, The Sunday Times et d’autres.

Variety rapporte que les 543 cinémas aux États-Unis seront fermés, ce qui représente plus de 7 000 écrans de la chaîne dans la région. Le Sunday Times rapporte qu’il fermera également les 128 théâtres du Royaume-Uni et d’Irlande.

Les deux disent que James Bond est la raison.

Hier, le 25e film de James Bond – No Time to Die – a été repoussé à avril 2021 en raison de la pandémie en cours, privant les salles de l’une des dernières sorties majeures de tentpole prévues cette année. Apparemment, les théâtres comptaient sur Bond, en particulier, pour arriver à temps et les aider à sortir des mauvaises ventes de billets.

La nouvelle est un choc pour les employés de Cineworld, dont le groupe d’action a déclaré sur Twitter qu ‘«il n’y a eu aucune consultation avec le personnel», et qu’ils ont appris du Sunday Times que leurs 5 500 emplois étaient menacés.

La première page du Times de demain annonce que Cineworld prévoit de fermer tous ses cinémas à travers le pays dès cette semaine, mettant tous nos emplois en danger immédiat. Il n’y a eu aucune consultation avec le personnel. pic.twitter.com/16fKxGcNnG – Cineworld Action Group (@cineactiongroup) 3 octobre 2020

Cineworld, en particulier, a signalé une perte de 1,6 milliard de dollars au premier semestre 2020. AMC, la plus grande chaîne de théâtre américaine, a également connu des résultats désastreux en raison de la pandémie.

Disney / Pixar’s Soul est toujours prévu pour les salles en novembre, et Wonder Woman 1984 et Dune étaient attendus en décembre, mais il semble encore plus probable qu’ils seraient retardés si ces théâtres étaient fermés. À ce stade, nous sommes au-delà de la simple prudence: les dominos tombent.

Cineworld et Regal n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Deadline rapporte que la chaîne est restée silencieuse.