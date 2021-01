Tanya Roberts – une ancienne Bond girl et une star culte des années 80 – est décédée … TMZ a appris.

La représentante de Tanya a dit à TMZ qu’elle était en promenade avec ses chiens la veille de Noël et quand elle est revenue à la maison, elle s’est effondrée. Elle a été emmenée à l’hôpital et mise sous respirateur mais ne s’est jamais améliorée. On nous dit que ce n’était PAS lié au COVID. Tanya est décédée aujourd’hui.

Dans les jours qui ont précédé son effondrement, on nous a dit que Tanya semblait en parfaite santé … même en faisant des chats vidéo pour ses fans.

Tanya était une mannequin et une actrice à son apogée – à tel point qu’elle est même apparue comme l’une des filles de Bond, Stacey Sutton, dans “A View to a Kill”, en face Roger Moore.

Elle a également joué dans des films fantastiques d’aventure comme “Sheena” et “The Beastmaster”, ainsi que dans un tas de comédies torrides, de films de slashers et de films B d’action / érotique comme “Sins of Desire”, “Legal Tender”, “Deep Down, “” Inner Sanctum “,” Night Eyes “,” Presque enceinte “,” Favorite Deadly Sins “et” Tourist Trap “, ainsi que plusieurs autres. Au total, elle a 41 crédits d’acteur à son nom datant des années 70.

En parlant de cette époque, elle se souvenait peut-être mieux comme la mère de Donna Pinciotti, Midge, sur “That ’70s Show” – qui était toujours lorgné par les garçons du quartier. Tanya a été décrite comme une blonde stupide, qui a finalement quitté sa famille de télévision et l’émission entièrement pour faire face à la vraie maladie de son mari.

Tanya a également eu un passage d’un an dans le vieux spectacle “Charlie’s Angels”, dans lequel elle a joué Julie Rogers … un personnage secondaire qui a aidé les anges à résoudre des crimes. Elle a également contribué au lancement de la série télévisée “ Mike Hammer ” après avoir joué le rôle de secrétaire dans le film fait pour la télévision, mais a refusé de participer à l’émission qui a suivi.

Bien sûr, Tanya était également un modèle à succès. Elle avait posé pour Playboy, ainsi que pour une tonne de publicités télévisées. Elle a fait des publicités pour les lunettes de soleil Excedrin, Ultra Brite, Clairol et Cool Ray.

Elle était mariée avec Barry Roberts pendant plusieurs années avant sa mort en 2006. Ils n’avaient pas d’enfants. Tanya laisse dans le deuil son mari actuel, Lanceet sa soeur Barbara Chase.

Elle avait 65 ans.

DÉCHIRURE