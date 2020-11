B

La star Lashana Lynch a déclaré que la société commençait à s’éloigner de la «masculinité toxique» parce que les femmes sont désormais plus «vocales» et «dénoncent» les mauvais comportements.

L’actrice, 32 ans, joue le rôle d’un agent appelé Nomi – qui a été salué comme une «version féminine de Bond» – dans le prochain film No Time To Die. On sait peu de choses sur l’intrigue ou son personnage – à part qu’elle devient un agent 00 après la retraite de Bond en raison des événements du film Spectre de 2015.

S’adressant à Harper’s Bazaar, elle a déclaré que son personnage reflétait un éloignement de la société de la masculinité toxique.

(

Lynch dans Harper’s Bazaar

)

Le Londonien Lynch a déclaré: «Nous nous éloignons de la masculinité toxique, et cela se produit parce que les femmes sont ouvertes, exigeantes et vocales, et dénoncent les mauvaises conduites dès que nous les voyons.

La star de Captain Marvel a également parlé de représenter l’expérience BAME à travers son personnage et de vouloir créer un moment dans Bond où «les membres du public noir hochent la tête, tordant la réalité mais heureux de voir leur vie réelle représentée.»

Elle a ajouté: «Un personnage trop élégant, une figure en fonte? C’est complètement contraire à ce que je défends. Je ne voulais pas gâcher une opportunité quand il s’agissait de ce que Nomi pourrait représenter.

(

Lynch dans Harper’s Bazaar

/ Richard Phibbs)

“J’ai cherché au moins un moment dans le scénario où les membres du public noir hochent la tête, tordant la réalité mais heureux de voir leur vraie vie représentée. Dans tous les projets auxquels je fais partie, quel que soit le budget ou le genre, le Black l’expérience que je présente doit être 100% authentique. »

Parlant d’authenticité, Lynch a déclaré qu’elle avait appris à «parler» si elle sentait que quelque chose n’allait pas sur le plateau.

«Au fur et à mesure que je suis plus en moi-même, j’ai trouvé des moyens de rester respectueux des autres tout en restant fidèle à moi-même», dit-elle.

(

Lynch dans Harper’s Bazaar

)

“Si quelque chose semblait déformé ou inexact – par exemple, la dynamique entre une mère et son enfant, ou la façon dont nous pourrions nous envelopper les cheveux pour dormir la nuit … je devais apprendre à parler. J’ai été choisi pour le dire. une histoire authentique, c’est donc ce que je vais faire.

Lynch, qui a grandi à Hammersmith, a déclaré que le fait d’être dans les Caraïbes lui avait donné une «compréhension plus profonde» des difficultés et des luttes auxquelles sa famille aurait dû faire face.

(

Lynch dans Harper’s Bazaar

/ Richard Phibbs)

“[It has given me] une compréhension plus profonde de ce que j’ai choisi de faire, des personnes pour lesquelles je le fais. Comprendre les privilèges en tant que Jamaïcain d’origine britannique que mes parents et grands-parents m’ont accordés parce qu’ils sont venus en Angleterre. D’une certaine manière, cela leur sert de “merci” pour avoir fait le sacrifice. “

