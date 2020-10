Bonnes nouvelles de Hilary Duff! est de nouveau enceinte | .

Le nom de la chanteuse et actrice Hillary Duff, âgée de 33 ans, est devenu une tendance ce jour-là car elle a partagé une petite vidéo montrant le ventre de son troisième enfant, elle est à côté de son mari désormais Matthew Koma.

Hilary est l’une des actrices et chanteuses les plus aimées non seulement aux États-Unis mais dans d’autres parties du monde, aujourd’hui elle est extrêmement heureuse et montre sa grossesse avec son partenaire.

Bien que certains internautes disent qu’ils sont à la fois tristes et heureux à cause des nouvelles, car encore une fois Hilary Duff Elle ne sortira probablement pas de musique avant un moment, comme elle l’a fait quand elle a eu ses deux premiers enfants.

Dans la vidéo, ils s’embrassent tous les deux, son mari la serre dans le dos et lui touche le ventre, tandis qu’il la frotte un peu avec sa main, dans le message de la description, la chanteuse Hilary Duff a ajouté qu’ils grandissaient (laissant entendre qu’ils grandissaient au fur et à mesure famille) et surtout elle grandissait grâce à sa grossesse.

La famille, les amis, les collaborateurs et surtout leurs fans ont donné de l’amour à leur publication, tout le monde les félicite et ils sont surpris par la nouvelle, c’est vraiment excitant de voir une personne que vous aimez et admirez heureuse parce que sa famille s’agrandit

Les fans de l’interprète “Wake Up” n’ont eu d’autre choix que d’exprimer leur émotion et d’offrir de très bons vœux à la chanteuse et comédienne.

Hilary Duff Il a déjà eu deux enfants, le premier Luca Cruz, il est né de son mariage à côté de Mike Comrie qui est un joueur de hockey renommé, mais il a divorcé et épousé plus tard Matthew Koma, ensemble ils ont eu leur deuxième fille Blanks Violet et maintenant ils l’attendent. troisième membre de la famille, il est trop tôt pour savoir si ce sera un garçon ou une fille, ce qui est sûr, c’est qu’ils l’attendent avec beaucoup d’amour.

Jusqu’à présent, le couple n’a pas donné plus de détails sur la grossesse, ils n’ont pas annoncé la date approximative de naissance, la seule chose qui peut être appréciée jusqu’à présent, c’est à quel point ils sont mignons ensemble.

Maintenant, je me souviens de la cadette Kelly et de la nouvelle Cendrillon, Hilary Duff a éclairé toute une génération, “” OMG est de nouveau enceinte et je m’excite comme si le net l’avait rencontrée “, ont écrit certains internautes sur Twitter.

La chanteuse Hilary Duff Elle est devenue célèbre avec la série Lizzie McGuire s’est aventurée plus tard dans le monde de la musique avec un grand succès, même si elle a quitté sa carrière pour devenir mère depuis qu’elle a eu son premier enfant, ses films, séries et chansons continuent d’être un succès à ce jour. d’aujourd’hui.

Ils ont récemment annoncé le deuxième volet de la série Lizzie McGuire dans lequel l’histoire sera reprise, mais quelques années se seront écoulées puisque le protagoniste aura 30 ans le même âge que le chanteur.

Disney a commencé ce 2020 avec quelques séries et programmes qu’il lancerait sur sa plateforme, il incluait la série Lizzie McGuire, il sera intéressant de voir le personnage adulte de la divertissante et charismatique Lizzie.

Le message que vous avez fait Hilary Duff et ce n’était pas il y a environ sept heures, en si peu de temps, il a déjà plus de 4 millions 500 mille reproductions et un peu plus de 16 mille commentaires.

Espérons que bientôt nous connaîtrons plus de détails sur sa grossesse et surtout qu’Hilary Duff et son bébé n’auront pas de problèmes pendant leur grossesse, ce dont nous sommes sûrs qu’ils le feront.

