C’était une époque, également connue sous le nom d’avant Covid, où l’achat de vêtements pouvait signaler que quelque chose d’excitant était en route, comme des vacances, un mariage ou une bonne soirée de sortie. Dans la vie de verrouillage, il s’agit de rester, mais comme le montrent cette semaine une vague de mises à jour commerciales des détaillants de mode en ligne, cela ne réduit pas la demande de nouvelles tenues.

Boohoo a rapporté que les ventes au Royaume-Uni ont bondi de 40% à 357,2 millions de livres sterling au cours des quatre mois précédant le 31 décembre, tandis que d’autres entreprises du secteur ont applaudi des performances record (voir la liste ci-dessous).

De nombreux facteurs ont contribué au boom des achats de mode en ligne pendant la pandémie.

Premièrement, les entreprises numériques ont profité de la fermeture d’une grande partie de la rue principale actuellement et pendant une partie de 2020.

L’analyste de Shore Capital, Greg Lawless, déclare que les joueurs en ligne «ont eu le vent en poupe à cause de la fermeture des magasins de vêtements physiques en novembre et maintenant du verrouillage 3.». Les consommateurs qui souhaitent acheter de la mode ne peuvent le faire qu’en ligne ou dans un supermarché.

Lawless souligne également que de nombreux détaillants exclusivement en ligne et multicanaux ont «évolué avec succès vers des vêtements plus décontractés, des loisirs sportifs et des tricots».

L’analyste de Peel Hunt, John Stevenson, est d’accord: «Il y a certainement eu un pivot important vers d’autres catégories, ce à quoi les entreprises de mode rapide, comme boohoo et In The Style, peuvent s’adapter rapidement.»

Boohoo dit que les catégories de produits populaires pendant la pandémie comprenaient des vêtements d’intérieur et des shackets (chemise / veste).

Ces secteurs ont été en demande car de nombreuses personnes continuent de travailler à domicile et de s’entraîner à la maison. Les appels vidéo Zoom ne montrent qu’une partie de votre tenue, donc les patrons ne se rendront pas compte si vous portez des chaussures ou des pantoufles intelligentes.

Dans le secteur de la vente au détail, la demande de vêtements de cérémonie a été affectée par l’annulation d’événements tels que les mariages et la diminution du nombre de personnes ayant besoin de costumes au bureau. Cela a durement frappé des entreprises telles que Moss Bros l’an dernier.

Mais, moins d’événements sociaux, pour certains, peuvent signifier qu’ils ont un revenu disponible plus élevé. Ne pas dépenser dans les pubs et les restaurants, par exemple, pourrait en laisser plus d’argent à dépenser pour la mode rapide.

Pendant ce temps, Stevenson de Peel Hunt affirme également que les marques en ligne ont réussi à attirer les acheteurs. Il souligne «un mélange de nouveauté constante, de contenu, d’engagement, d’influenceurs et d’une expérience client vraiment forte».

Stevenson dit qu’il existe d’autres marques, avec une présence physique et numérique, qui ont également bien performé. Il souligne la reprise des ventes en ligne de Next pour compenser l’impact des fermetures de magasins.

Une autre raison pour laquelle les gens peuvent avoir besoin de nouveaux vêtements même s’ils restent, est que les vêtements ne leur vont plus. Les verrouillages ont encouragé certains à prendre un coup de pied de santé, tandis que d’autres ont trouvé qu’avoir un bureau, alias une table de cuisine, à côté du réfrigérateur n’était pas bon pour votre tour de taille.

Ce n’est pas seulement une question de vêtements confortables. Avec la socialisation physique hors des cartes, s’habiller pour une soirée Zoom pourrait être une bonne occasion de porter quelque chose de plus glamour.

Il doit y avoir beaucoup de gens qui veulent acheter plus de vêtements de fête, espérant pouvoir enfin les porter à un moment donné en 2021.

Voici quelques-uns des détaillants de mode en ligne qui acclament la croissance des ventes:

Boohoo: La société a déclaré qu’après une forte performance commerciale de pointe, la croissance des revenus du groupe pour l’exercice clos le 28 février 2021 devrait être de 36% à 38%, en avance sur ses prévisions précédentes de 28% à 32%.

Asos: Les ventes ont bondi de 23% à 1,3 milliard de livres sterling au cours des quatre mois se terminant le 31 décembre, avec une augmentation de 36% des ventes au Royaume-Uni.

Sosandar: La société cotée à l’AIM a déclaré qu’elle avait connu un trimestre record au cours des trois mois précédant le 31 décembre. Les ventes ont augmenté de 6% à 4 millions de livres sterling.

Dans le style: Le détaillant en ligne de vêtements pour femmes, connu pour les collections qu’il a créées et lancées avec des célébrités, telles que l’actrice Jacqueline Jossa, a déclaré que ses ventes totales au cours des 13 semaines précédant le 31 décembre avaient plus que doublé pour atteindre 13,5 millions de livres sterling.