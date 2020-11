B

oohoo a chargé Sir Brian Leveson PC de superviser de manière indépendante le plan du détaillant en ligne visant à apporter des changements «significatifs» à sa chaîne d’approvisionnement et à ses pratiques commerciales.

Le juge à la retraite Leveson relèvera directement du conseil d’administration, et la firme de mode a également nommé KPMG pour l’aider dans son programme «agenda pour le changement».

Le programme, qui vise à améliorer la gouvernance d’entreprise et à relever les normes tout au long de la chaîne d’approvisionnement, a été lancé après que la firme de mode a lancé plus tôt cette année un examen indépendant de sa chaîne d’approvisionnement de Leicester à la suite d’informations faisant état de conditions de bas salaires et d’insécurité présumées.

Les résultats de l’examen ont identifié un certain nombre de domaines dans lesquels le groupe pourrait démontrer des niveaux améliorés de gouvernance d’entreprise.

Les rapports de Leveson seront publiés, ce qui, selon Boohoo, apporte «à la fois transparence et indépendance» au processus.

en relation

Leveson a également nommé des spécialistes des enquêtes et des contrôles juridiques et indépendants pour compléter le programme de changement afin de garantir que toutes les personnes associées à la chaîne d’approvisionnement du groupe soient traitées conformément à la loi et aux principes du commerce éthique.

Mahmud Kamani, président exécutif du groupe Boohoo, a déclaré: “Je suis encouragé par les progrès réalisés à ce jour par nos équipes depuis la définition de notre programme de changement en septembre. Le conseil d’administration et moi-même sommes pleinement engagés dans ce programme, avec les nominations de Sir Brian Leveson et de KPMG apportant une surveillance indépendante, une expertise supplémentaire et une plus grande transparence à un programme qui nous aidera dans notre cheminement pour diriger le marché du commerce électronique de la mode à l’échelle mondiale de manière transparente.

Leveson a déclaré: “Boohoo a reconnu qu’il doit instaurer et intégrer le changement afin que toutes les personnes impliquées dans la chaîne d’approvisionnement du groupe soient traitées conformément à la loi et aux principes du commerce éthique.”