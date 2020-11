O

Le détaillant de mode nline Boohoo a renforcé son conseil d’administration en nommant un nouveau directeur non exécutif indépendant qui présidera le comité d’audit.

La société, qui a lancé plus tôt cette année un examen indépendant de sa chaîne d’approvisionnement de Leicester à la suite d’informations faisant état de conditions de bas salaires et de conditions dangereuses, a déclaré Shaun McCabe, 52 ans, rejoindra le conseil d’administration avec effet immédiat.

Après les conclusions de l’examen, qui ont identifié un certain nombre de domaines dans lesquels le groupe pourrait démontrer des niveaux améliorés de gouvernance d’entreprise, boohoo a déclaré qu’il nommerait deux nouveaux administrateurs non exécutifs pour renforcer le conseil.

McCabe est la première de ces deux nominations et siégera également aux comités de rémunération et de nomination de boohoo.

Il est actuellement directeur financier de Trainline et administrateur non exécutif de la boutique en ligne AO ​​World où il est membre de ses comités d’audit et de rémunération.

Avant de rejoindre Trainline, McCabe a travaillé chez Asos et Amazon Europe.

Mahmud Kamani, président exécutif du groupe de boohoo, a déclaré: “Je suis déterminé à soutenir et à conduire notre programme de changement pour construire un meilleur boohoo au profit de toutes les parties prenantes du groupe. Au nom du conseil d’administration, je suis ravi d’accueillir Shaun à le groupe. Ses connaissances approfondies et son expérience du commerce électronique et de la vente au détail seront un atout majeur pour le conseil.

Kamani a ajouté: «En tant que groupe, nous nous engageons à mettre en œuvre notre programme de changement qui nous aidera dans notre cheminement pour diriger le marché du commerce électronique de la mode à l’échelle mondiale, et nous sommes impatients de fournir d’autres mises à jour régulières sur nos progrès en temps voulu.»

McCabe a déclaré: «Je suis impatient d’aider le groupe à ajouter une expérience indépendante supplémentaire et une surveillance accrue sur les questions de conformité et de pratiques commerciales.»