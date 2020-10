Boom Supersonic, une start-up aéronautique, a dévoilé aujourd’hui un démonstrateur grandeur nature d’un avion à réaction supersonique qui vise à être le Concorde de nouvelle génération. Le démonstrateur XB-1 ne prendra son envol qu’en 2021, mais Boom a dévoilé le prototype à un groupe de dirigeants de l’aviation et de l’aérospatiale à l’aéroport Centennial de Denver.

À 71 pieds de long, le XB-1 est une version réduite du modèle de production complète que Boom espère avoir prêt pour les passagers d’ici 2029. Le prototype n’a de la place que pour le pilote, tandis que la version commerciale finira par tenir le coup. à 44 passagers.

Boom a pour objectif de commencer à tester le XB-1 l’année prochaine. Le démonstrateur devrait atteindre des vitesses de Mach 1,3, grâce à ses trois moteurs J85-15, fabriqués par General Electric, principalement pour les avions militaires.

Boom est un peu en retard. La société a dévoilé pour la première fois les rendus du XB-1 en 2016, lorsqu’elle a promis de commencer les essais en vol d’ici 2017 dans l’espoir de transporter de vrais passagers en 2020. Mais maintenant, ce calendrier a été reculé de près d’une décennie.

Si tout se passe bien avec le XB-1, Boom se tournera alors vers son premier avion commercial, Overture. Cet avion mesurera 199 pieds de long, transportera entre 65 et 88 passagers et volera deux fois la vitesse d’un avion de ligne commercial moyen. La startup affirme que ses jets supersoniques pourront éventuellement voyager de New York à Londres – normalement un vol de 7 heures – en seulement 3,5 heures, ou de Los Angeles à Sydney – généralement un voyage de 15 heures – en 6 heures et 45 minutes. Les billets coûteront 5 000 $ par siège.

NY à Londres en 3,5 heures?

Mais Boom aura beaucoup d’obstacles à surmonter avant d’y arriver. Il n’y a pas eu de jet commercial supersonique en service depuis que le Concorde, construit par la société aérospatiale française Aérospatiale et British Aircraft Corporation, a pris sa retraite après 27 ans de service en 2003. Un certain nombre de facteurs ont poussé Concorde à cesser ses activités, y compris l’avion. seul crash en 2000 et Airbus, le successeur d’Aérospatiale, décide finalement d’arrêter la maintenance de l’avion. Le Concorde était également un consommateur d’essence et un perdant d’argent pour Airbus.

Boom teste également de nouvelles technologies qui pourraient étouffer le boom sonore qui se produit lorsqu’un avion supersonique franchit le mur du son. Ces booms de coups de canon ont conduit le Congrès à interdire aux avions supersoniques de survoler le sol américain en 1973. Mais en octobre 2018, le président Trump a signé un projet de loi enjoignant la Federal Aviation Administration d’envisager de lever l’interdiction, insufflant une nouvelle vie à l’industrie.

Boom a capitalisé sur ce regain d’intérêt pour les voyages supersoniques, levant 160 millions de dollars de financement et envoyant des précommandes à Virgin Group (qui travaille également sur son propre jet supersonique) et à Japan Airlines. En juillet, la société a annoncé qu’elle s’associait à Rolls-Royce pour concevoir les moteurs d’Overture. Et quelques mois plus tard, Boom a signé un contrat avec l’US Air Force pour explorer la conception d’un avion supersonique pour le «transport exécutif de l’armée de l’air» – ce qui pourrait impliquer qu’un futur président américain pourrait voler dans un avion supersonique.

Boom n’est pas la seule entité intéressée à relancer le voyage supersonique. La NASA prévoit de tester un prototype X-59 QueSST dans les grandes villes américaines en 2023. Quelques autres startups, comme Aerion et Spike Aerospace, conçoivent des avions qui réduiraient de moitié les longs vols. En plus de vendre ses moteurs à Boom, GE conçoit également un nouveau moteur à réaction supersonique pour Aerion.

Mais les groupes environnementaux craignent que ces avions plus rapides crachent plus de carbone polluant dans l’environnement. L’industrie aéronautique mondiale produit environ 2% de toutes les émissions de CO2 d’origine humaine, mais les jets supersoniques sont connus pour être beaucoup plus polluants. Boom dit que l’objectif sera neutre en carbone, mais en termes simples, il faut plus de carburant pour aller plus vite.