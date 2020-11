Exclusif

Boosie Badazz a un trou de balle dans la jambe après avoir été victime de coups de feu lors d’un voyage à Dallas … TMZ a appris.

Des sources policières disent à TMZ … Boosie a été abattu samedi à Dallas, après avoir traversé la ville dans ce qu’on nous dit être une camionnette de sprinter près d’un centre commercial appelé Big T’s Plaza. Hier soir, il s’est arrêté dans un autre lieu pour rendre hommage au rappeur de Dallas récemment assassiné Mo3 – qui était son ami et collaborateur.

À un moment donné, quelqu’un a ouvert le feu sur le véhicule et l’une des balles a touché Boosie à la jambe. On nous a dit que les tireurs l’avaient réservé, et Boosie et cie. s’est rendu à l’hôpital, où il a été soigné pour une blessure par balle sous le genou.

Nos sources Boosie disent qu’il va bien … sa blessure ne semble pas mettre sa vie en danger.

boosie sprinter van a été abattu aujourd’hui à Dallas, mais il n’a pas été bien entendu fr 🙏🏾💯 #BOOSIE #Dallas pic.twitter.com/Uo2HUeQQ9E – lil latina fétiche (@ w8keee) 14 novembre 2020 @ w8keee

Quelqu’un a posté une vidéo du parking Big T où l’action aurait eu lieu, affirmant que Boosie n’avait PAS été abattu – mais on nous a dit le contraire … Boosie est, en fait, un patient soigné pour ses blessures. Selon ce prétendu témoin cependant, il y avait plusieurs véhicules impliqués – au moins trois d’entre eux.

Le PD de Dallas nous dit que … les agents ont répondu aux informations faisant état d’une rencontre armée samedi, où les appelants ont déclaré que quelqu’un avait été abattu mais s’était ensuite enfui dans un véhicule privé. On nous dit que lorsque les flics sont arrivés sur les lieux, il n’y avait personne dans les parages et aucun signe de crime.

Il faut noter que le tournage intervient quelques jours seulement après le rappeur Mo3 a été abattu dans la même ville sur une autoroute. La rumeur veut que Mo3 se disputait avec un autre rappeur, mais on ne sait pas s’il y a un lien entre cela et son assassinat.

Les flics n’ont pas encore arrêté un suspect dans l’affaire de la mort de Mo. On ne sait pas s’il existe un lien entre sa fusillade mortelle et l’incident de Boosie.

Histoire en développement …