Des «vélos Boris» électriques devraient être ajoutés à la flotte de vélos de location de Londres, peut-on le révéler.

Une étude de faisabilité a été réalisée et les vélos électriques devraient être introduits dans le cadre d’une refonte de deux ans du programme à partir d’avril.

Selon les chefs de Transport for London, les vélos électriques, qui utilisent un moteur alimenté par batterie pour faciliter le pédalage, pourraient rendre le cyclisme plus attrayant pour un plus large éventail de Londoniens et empêcheraient la perte de clients au profit des scooters électriques et des vélos électriques sans dock.

Le programme a été introduit en 2010 et compte 14 000 vélos et 800 stations d’accueil. Les utilisateurs ont effectué près de 100 millions de voyages, avec des voyages en hausse de 6% d’une année sur l’autre, aidés par une augmentation du cyclisme en raison de la pandémie.

Boris vélos dans l’itinéraire pop-up de Park Lane

Un rapport au comité d’investissement de TfL déclare: «Un programme de travaux a commencé pour moderniser, électrifier et étendre le système de location de vélos. Cela implique de moderniser le système de paiement du back-office, d’introduire des vélos électriques dans la flotte et d’étendre le programme aux zones de croissance potentielle.

Le chef des routes de TfL, Gareth Powell, a déclaré qu’il souhaitait étendre l ‘«empreinte» géographique du projet en ligne avec l’introduction de nouvelles pistes cyclables. On dit que les pourparlers progressent bien avec le sponsor du système Santander pour prolonger son accord au-delà de 2022.

La piste cyclable CS4 reliant Tower Bridge et Rotherhithe via Bermondsey a ouvert en septembre avec trois nouvelles stations d’accueil, et la promesse de trois autres.

Cela intervient alors que le rapport annuel de TfL sur les voyages à Londres a révélé que la marche et le vélo représentaient près de la moitié de tous les voyages effectués entre avril et juin, les Londoniens ayant suivi les directives de Covid pour éviter les transports en commun.

Parlant de la popularité continue du programme de vélos du maire, M. Powell a déclaré la semaine dernière au conseil d’administration de TfL: «Nous enregistrons une utilisation record pour la période de l’année. Nous sommes très encouragés par cela.

«Ce que cela implique, c’est que l’activité cycliste à laquelle certaines personnes sont revenues pour la première fois pendant les mois d’été se poursuit comme une forme ou un transport durable jusqu’à l’hiver.

«Nous tenons à proposer à la fois l’expansion géographique du programme et également à mettre à jour le programme et à examiner de nouvelles formes de technologie, telles que les vélos électriques. Nous examinons la trajectoire d’investissement pour ces deux éléments. »

(La piste cyclable CS4 relie Tower Bridge et Rotherhithe / TfL)

M. Powell a ajouté: «En termes d’expansion géographique, l’expansion dont il est question dans le rapport est un exemple où nous essayons de combiner la production d’infrastructures cyclables, telles que de nouvelles pistes cyclables, avec la disponibilité de vélos de location.

«C’est l’une des façons dont nous sommes très désireux d ‘« activer »l’investissement dans les infrastructures que nous faisons pour un vélo en toute sécurité, avec ensuite la fourniture de vélos de location dans la région.

«Nous espérons qu’à l’avenir, sous réserve de financement, bien sûr, nous serons en mesure de déployer à la fois une expansion géographique et une amélioration du système avec de nouvelles formes de technologie du vélo, dont nous savons qu’elles sont plus accessibles à un un éventail plus large d’individus, potentiellement – et c’est vraiment important pour nous de nous assurer que nous avons une offre très large pour le programme de Santander.