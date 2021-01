Boris et son vélo: il doit montrer l’exemple

Boris Johnson est depuis longtemps un évangéliste du cyclisme. C’est l’une des rares constantes d’une carrière politique idéologiquement malléable. Et après avoir frôlé la mort en avril dernier, Johnson serait «obsédé» par les vélos.

Mais lorsque vous êtes premier ministre, peu d’activités sont politiquement gratuites. Cela a été rendu clair lorsque le Evening Standard a raconté l’histoire de la balade à vélo de Johnson, à sept milles de son domicile à Downing Street.

Nous ne suggérons pas que Johnson ait mis le public en danger en faisant le tour du parc olympique à vélo. En effet, l’exercice est à encourager. Ce qui met en péril la santé publique, ce sont les ministres qui disent aux gens de ne pas se reposer sur un banc de parc ou que le ministre de l’Intérieur se moque de l’action pour paraître sévère envers le crime.

Il s’agit d’un verrouillage moins strict que celui du printemps dernier et pour des raisons raisonnables. Nous avons approuvé le principe des bulles d’assistance et pensons que les étudiants sans accès à un ordinateur portable devraient pouvoir aller à l’école (bien que les ordinateurs portables devraient être mis à la disposition de tous).

Pourtant, si le gouvernement veut voir moins de personnes en déplacement, il devra annoncer un verrouillage plus strict, expliquer les raisons d’une telle action et ensuite indemniser correctement les travailleurs et les entreprises concernés.

Nous avons un ensemble de règles, introduites il y a un peu plus d’une semaine. À moins qu’il n’y ait de preuves scientifiques claires, ils doivent être modifiés, nous devrions les laisser tels quels. Le public ne devrait pas avoir à être des experts juridiques.

En fin de compte, nos dirigeants doivent montrer l’exemple et notre police doit appliquer les règles de manière raisonnable. Les infractions flagrantes à la loi, telles que les fêtes à la maison ou les rassemblements de masse, doivent être rompues et les transgresseurs punis de manière appropriée. Un soutien financier adéquat doit être mis en place pour que les personnes présentant des symptômes ne se rendent pas au travail.

Nous sommes de nouveau dans le territoire des œufs de scotch. L’histoire de Johnson et de sa balade à vélo est un exemple de ce qui se passe quand une force de police trop zélée inflige une amende à des gens pour avoir marché le long d’un réservoir désert, puis que les ministres commentent avant l’annulation des amendes. Lorsque nous micro-gérons le comportement humain à ce degré, cela augmente les chances que les ministres tombent en faute.

Protégez d’abord les personnes vulnérables

Devrions-nous vendre l’accès à l’approvisionnement en vaccins du Royaume-Uni aux super-riches et utiliser cet argent pour donner aux infirmières une augmentation de salaire? La réponse est probablement non, mais notre réaction à une telle question témoigne des choix de politique publique difficiles concernant la distribution des vaccins.

Le leader de Barking et Dagenham, avec un nombre impressionnant de 1 569,2 cas pour 100 000 habitants, demande que des domaines comme le sien soient prioritaires dans le déploiement du vaccin. Nous comprenons les raisons d’un tel appel. Un logement dense contenant de nombreux travailleurs clés est une préoccupation particulière.

Sur les 74 000 décès impliquant Covid-19 à ce jour en Angleterre, près de 90 pour cent concernent des personnes âgées de 65 ans et plus. Parallèlement, le taux d’hospitalisation des plus de 85 ans est près de 30 fois supérieur à celui des 15 à 44 ans.

Nous devons analyser les données au fur et à mesure et ne pas avoir peur d’apprendre des déploiements d’autres pays. L’Indonésie fait d’abord vacciner sa population plus jeune, bien que cela semble être motivé par des incertitudes quant à l’efficacité de son vaccin chez les personnes âgées.

En fin de compte, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour garantir la protection des plus vulnérables.