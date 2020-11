Après des échecs dans le système de test et de traçabilité, les experts ont déclaré que les ministres devaient maintenir la confiance du public que le vaccin était sûr et efficace.

Ils ont également souligné qu’un bon accès au vaccin est crucial, y compris pour les communautés noires et ethniques minoritaires et les personnes issues de milieux défavorisés où l’épidémie a durement frappé.

Cependant, le gouvernement devra désormais mettre en place un programme de vaccination sans précédent à un rythme rapide, si les régulateurs approuvent un ou plusieurs vaccins, avec jusqu’à un million de piqûres par semaine.

Dr Philippa Whitford, députée, présidente du groupe parlementaire multipartite sur les vaccinations pour tous, a déclaré: «C’est formidable de voir des progrès avec ce vaccin, mais le gouvernement a une chance de faire les choses correctement et doit maintenir la confiance du public dans la sécurité et l’efficacité de tout vaccin Covid et un accès équitable à ceux-ci. »

Dans les derniers développements d’aujourd’hui:

Le Dr David Nabarro, envoyé spécial de l’Organisation mondiale de la santé sur Covid-19, a déclaré que les gouvernements devaient faire preuve «d’une totale ouverture, honnêteté, transparence» lorsqu’ils communiquaient avec des millions de personnes au sujet du vaccin. Le Dr Nabarro, codirecteur de l’Institute of Global Health Innovation de l’Imperial College de Londres, a également souligné qu’il doit être accessible aux personnes indépendamment de leur richesse ou de leurs antécédents.Le professeur Jonathan Van-Tam, directeur médical adjoint de l’Angleterre, a déclaré qu’il avait encouragé sa mère à être prêt à prendre un vaccin contre le coronavirus dès que possible. Il a déclaré lors d’un briefing: «Je pense que le« test de maman »est très important ici. Ma mère a 78 ans, elle en aura 79 bientôt, et je lui ai déjà dit: “ maman, assurez-vous que lorsque vous serez appelée, vous êtes prête, soyez prête à prendre cela, c’est vraiment important pour vous à cause de votre âge ” Le professeur Martin Marshall, président du Royal College of GPs, a averti que le déploiement pourrait submerger les pratiques et retarder d’autres traitements à moins qu’ils ne reçoivent du personnel supplémentaire. a déclaré: «Les vaccins sont des médicaments exceptionnellement sûrs et ils préviennent des maladies très graves.» Le chef du régulateur britannique des médicaments, June Raine, a déclaré: «Bien que nous ayons adapté nos processus pour entreprendre notre examen rigoureux de l’efficacité et de la sécurité de manière continue, il n’y a absolument aucune chance que nous ferons des compromis sur les normes de sécurité ou d’efficacité. »Les espoirs se sont élevés sur une gamme de vaccins capables de lutter contre Covid aujourd’hui lorsque le vaccin russe Spoutnik V a été déclaré efficace à 92%. La députée de Layla Moran, présidente du comité plénier Un groupe de députés sur le coronavirus a déclaré que le gouvernement risquait une troisième vague de virus l’année prochaine s’il mettait trop de réserve dans le vaccin: «Le virus n’est toujours pas sous contrôle au Royaume-Uni, mais seul supprimé.

Les chefs militaires aident le NHS dans l’opération logistique de déploiement d’un vaccin. Au sujet de l’inquiétude de certaines personnes à l’idée de l’avoir, le Dr Nabarro a déclaré: «L’approche de la communication sur la question du vaccin Covid-19 doit être très soigneusement réfléchie à l’échelle mondiale, pas seulement en parlant de la Grande-Bretagne, afin qu’il y ait une totale ouverture, honnêteté, transparence afin que la confiance puisse être maintenue. »

Sans vouloir faire de commentaires sur des pays spécifiques, il a ajouté: «Dans tous les contextes, l’une des choses que nous devons toujours faire est de nous assurer que les choses qui sont bonnes pour la santé sont disponibles pour tous, quelle que soit la richesse, quelle que soit l’appartenance ethnique, quel que soit le sexe, indépendamment de toute autre variable déterminante. »

Allan Wilson, président de l’Institute of Biomedical Science, s’est dit préoccupé par la nécessité de stocker le vaccin Pfizer entre -70 ° C et -80 ° C et a déclaré qu’il était vital de mettre en place la stratégie de distribution dès le départ.

en relation

Il a ajouté: «Nous ne devrions pas minimiser le fait que ce sont de très bonnes nouvelles, mais c’est une restriction – pas insurmontable, mais cela restreint le nombre de centres qui vont pouvoir livrer ce vaccin. Ce stockage -80C n’est pas facilement disponible, certainement pas dans les pratiques GP. Il va falloir que cela provienne de centres ailleurs, je pense… J’espère qu’il y aura d’autres vaccins dans le pipeline qui ne nécessiteront pas ce stockage à -80 ° C. La préférence serait de le conserver dans un réfrigérateur, comme beaucoup d’autres vaccins.