oris Johnson a été instamment invité à négocier une période d’ajustement dans tout accord commercial final avec l’UE afin de donner un «répit» aux entreprises.

Les négociations commerciales post-Brexit sont entrées dans une semaine décisive, avec des ministres parmi ceux qui ont signalé l’approche du territoire de la dernière chance.

Le jeudi étant présenté comme la dernière date limite pour les négociations, les libéraux démocrates et une figure de proue du monde des affaires ont uni leurs forces pour faire pression sur le premier ministre afin qu’il prolonge efficacement la période de transition afin de donner aux entreprises plus de temps pour s’adapter.

La période de transition devrait se terminer le 31 décembre, ce qui signifie qu’un nouveau régime douanier et d’autres nouvelles règles liées au Brexit devraient entrer en vigueur au début de l’année prochaine.

Mais le dirigeant de Lib Dem, Sir Ed Davey, et l’ancien patron de Siemens, Juergen Maier, ont déclaré à M. Johnson dans une lettre que les entreprises avaient besoin d’un “répit” pour s’adapter à tout changement convenu avec Bruxelles.

Ils ont averti que l’industrie faisait déjà face aux défis “sans précédent” causés par Covid-19 et que la menace pour certaines entreprises était “existentielle”.

“L’incertitude est mauvaise pour les affaires à tout moment, mais la combinaison des défis de lutter contre l’impact des restrictions relatives aux coronavirus et de devoir maintenant faire face à l’énorme défi de se conformer aux nouvelles procédures de négociation, à très court terme, pourrait être très dommageable”, ils ont dit.

“En effet, certains membres du monde des affaires nous disent qu’ils sont sérieusement préoccupés par le fait que la menace à laquelle ils sont confrontés en raison de ces deux défis est existentielle. Les organismes industriels de tous les secteurs de l’économie ont averti qu’ils auront besoin de temps pour s’adapter.

“Nous vous exhortons donc à négocier la mesure raisonnable et pratique d’une période d’ajustement de trois à six mois dans l’accord commercial de l’UE, pour sauver des emplois et des entreprises.

“En introduisant progressivement de nouvelles règles, réglementations et procédures, nos entreprises auraient le temps de respirer pour se préparer et s’adapter. Le Royaume-Uni aura également le temps de se préparer à la charge logistique des contrôles douaniers à la frontière.”

Les Lib Dems ont souligné les commentaires du secrétaire à l’environnement George Eustice dimanche, dans lesquels il suggérait qu’il y aurait une “période d’introduction progressive” pour les contrôles des marchandises entrant en Irlande du Nord à la fin de la période de transition du Brexit, et ont exhorté les ministres à élargir la politique couvrant tous les secteurs.

Cet appel intervient alors que le négociateur en chef du Royaume-Uni, Lord Frost, et son homologue européen, Michel Barnier, poursuivent les négociations à Bruxelles avec un peu plus de six semaines avant la fin de la période de transition.

Les pourparlers, qui font suite à un cycle similaire à Londres la semaine dernière, précèdent un sommet vidéo du Conseil européen de jeudi, qui a été présenté comme une date limite pour un projet d’accord.