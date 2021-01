B

oris Johnson a été averti par un haut député conservateur que son leadership serait «sur la table» si le Royaume-Uni reste dans un cycle de verrouillage des coronavirus.

Steve Baker, qui a été influent dans la chute de Theresa May, a écrit à des collègues du Covid Recovery Group, sceptique au lockdown, leur demandant de faire pression sur le whip en chef conservateur sur la question.

Il a averti que si la question n’était pas traitée maintenant, elle deviendrait une question de leadership, ajoutant: «Si nous n’agissons pas maintenant, les choses deviendront inévitables».

Dans la lettre aux collègues, il a écrit: «Je suis désolé de devoir le répéter et aussi franchement que cela: il est impératif que vous dotiez le whip en chef aujourd’hui de votre opinion que le débat deviendra sur le leadership du Premier ministre si le gouvernement ne décide pas un plan clair pour le rétablissement de nos pleines libertés, avec la garantie que cette stratégie ne sera plus utilisée l’hiver prochain. »

S’opposant à la perspective d’une augmentation des restrictions aux coronavirus, M. Baker a déclaré: «Si nous continuons à avancer avec une stratégie qui martèle la liberté, martèle le secteur privé, martèle les propriétaires de petites entreprises et martèle les pauvres, inévitablement le leadership du Premier ministre sera sur la table: nous ne voulons absolument pas cela après tout ce que nous avons traversé en tant que pays.

Alors qu’il semblait que les ministres étaient prêts à approuver de nouvelles mesures contre les coronavirus, il a déclaré: «Je suis désolé d’être franc, mais si nous n’agissons pas maintenant, les événements deviendront inévitables. Pour le bien du pays, veuillez contacter le whip en chef.

«Nous devons faire le point aujourd’hui et agir maintenant pour éviter de graves problèmes un peu plus tard.

«Certains scientifiques du gouvernement ont déclaré que« le verrouillage actuel pourrait durer jusqu’à la fin du printemps ». Il n’y a aucune raison de penser qu’il y aura une réelle résistance au Cabinet à l’argument en faveur de restrictions plus importantes, plus longues et plus draconiennes sur le public.

«Cela pourrait être un désastre. Rien ne semble plus sûr de briser le public que de donner de l’espoir avant de l’enlever et de le faire à plusieurs reprises. »

Cela vient après que le médecin-chef adjoint de l’Angleterre, Jonathan Van Tam, ait suggéré que des mesures de verrouillage pourraient être en place jusqu’à la fin du printemps.

M. Baker a écrit: «Le gouvernement a adopté une stratégie dénuée de tout engagement en faveur de la liberté sans aucune clarification sur le moment où nos libertés les plus fondamentales seront rétablies et sans aucune garantie qu’elles ne seront plus jamais supprimées.

«Les gens me disent qu’ils perdent confiance en notre leadership du Parti conservateur parce qu’ils ne défendent pas nos valeurs en tant que parti.