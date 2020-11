B

oris Johnson a été aujourd’hui exhorté à mettre fin à «l’absence» de femmes ministres alors qu’il entreprend la réinitialisation de son gouvernement.

Les femmes conservatrices aînées ont déclaré que le Premier ministre devait obtenir davantage de voix féminines autour de la table du Cabinet après le départ du «club des garçons» de Vote Leave.

Cela vient après que le conseiller en chef du Premier ministre, Dominic Cummings, ait quitté Downing Street, à la suite de son proche allié, le directeur des communications Lee Cain.

Les fidèles de Vote Leave ont été blâmés pour avoir favorisé une culture laddish toxique à travers le gouvernement ainsi que pour avoir prétendument fait un briefing contre la petite amie de M. Johnson, Carrie Symonds, et l’appeler «Princess Nut Nut».

Une femme âgée conservatrice a déclaré au Standard que le régime avait été un «moyen de dissuasion» pour les femmes et a ajouté: «Je connais des femmes qui ont été chassées par le régime précédent et j’espère qu’elles reviendront. Je sais que l’atmosphère est très sombre. C’est vraiment une sorte de comportement des années 70, des blagues sales, très jurons – c’est l’atmosphère d’un chantier de construction plutôt que d’un environnement de bureau professionnel.

L’ancienne ministre de l’Intérieur, Amber Rudd, a ajouté: «Le gouvernement ne peut améliorer sa réponse à Covid, de la garde des enfants, aux repas scolaires gratuits et au crime ignoble de violence domestique, que s’il a des femmes à la table du Cabinet qui peuvent faire de ces questions une priorité.

«L’absence de voix des femmes est assourdissante.»

Une députée conservatrice âgée a déclaré que M. Johnson avait besoin de femmes qui le défieraient, ajoutant: «Nous avons besoin de femmes autour de la table du Cabinet qui sont plus que de simples habillages et inventer les chiffres. Le premier ministre a besoin de femmes capables de relever des défis et de tenir bon.

Sur les 21 ministres du cabinet, cinq seulement sont des femmes, parmi lesquelles le ministre de l’Intérieur Priti Patel. Presque tous les services gouvernementaux sont dirigés par des hommes et dominés par des hommes.

Parmi les noms proposés pour la promotion figurent l’ex-ministre Harriett Baldwin, la ministre des prisons Lucy Frazer et la ministre des universités Michelle Donelan.

Pendant ce temps, le directeur des affaires législatives de Downing Street, Nikki da Costa, a été pressenti comme un candidat potentiel pour devenir chef de cabinet, poste offert à M. Cain avant de démissionner.

Caroline Nokes, présidente du Comité des femmes et des égalités, a déclaré que la promotion de la ministre des Pêches Victoria Prentis et de la ministre de la sauvegarde Victoria Atkins au Cabinet «serait un bon début». La collègue conservatrice, la baronne Jenkin, a suggéré que des femmes «capables et expérimentées» telles que les anciennes ministres Maria Miller et Andrea Leadsom devraient être réintégrées au Cabinet ainsi que l’ex-ministre Nus Ghani.

La baronne Jenkin, qui a cofondé Women2Win avec Theresa May en 2005, visait à aider à élire davantage de femmes conservatrices au Parlement, a ajouté: «Je pense qu’il est vraiment important qu’il y ait des voix de femmes partout et cela inclut Downing Street et c’est là que je me concentrerais. sur les changements. »

Elle a souligné le «quad» de décideurs qui sont intervenus lorsque Boris Johnson était à l’hôpital avec Covid-19, ajoutant: «Ils ne devraient jamais avoir de réunion sans une femme dans la pièce et demander à cette femme comment cela les affectera. Nous n’aurions jamais eu cette stupidité à l’école cet été s’il y avait eu des femmes impliquées dans la prise de décision.

Caroline Nokes, présidente du Comité des femmes et des égalités, a déclaré: «Nous savons que lorsque les femmes sont impliquées dans la prise de décision, certains problèmes réels comme la garde d’enfants ne sont pas ignorés.

«Il est certainement temps pour le Premier ministre d’amener de nouveaux ministres à s’asseoir autour de la table de son cabinet – des gens comme Victoria Prentis et Victoria Atkins seraient un bon début.

«Et que diriez-vous de diviser le rôle ministériel de ministre des Femmes et de l’Égalité en un poste ministériel à part entière et de le donner à Penny Mordaunt qui a non seulement une solide expérience, mais une véritable passion.