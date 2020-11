B

oris Johnson a été décrit comme «mesquin» aujourd’hui après avoir quitté la chambre des communes pendant que Theresa May parlait.

Le premier ministre a été vu partir peu de temps après que son prédécesseur se soit levé pour prendre la parole lors du grand débat d’aujourd’hui sur le deuxième verrouillage national.

Les députés ont pu être entendus haletant et condamnant le camouflet apparent pendant que Mme May a réagi avec une grimace et a haussé les épaules.

Réagissant à l’incident, le secrétaire à la Santé de l’ombre, Jonathan Ashworth, a tweeté: «Boris Johnson est un personnage si mesquin et peu gracieux.»

Pendant ce temps, le député SNP de Neil Gray pour Airdrie et Shotts a tweeté: «Theresa May se lève, Boris Johnson sort.

«Il est normal que le PM entende la réponse du tiers, dans ce cas venant ensuite de [Patrick Grady MP], il a même choisi de ne pas écouter son prédécesseur PM. Sans grâce pour dire le moins.

Son collègue et ancien chef du Parti conservateur Iain Duncan Smith a fait allusion à l’apparent camouflet lorsqu’il s’est levé pour faire valoir ses arguments.

Il a déclaré aux députés: «Je suis désolé que notre très honorable Premier ministre n’ait pas pu rester pour notre honorable ami le député de Maidenhead, mais il a dû être occupé … elle faisait valoir ce que je voulais faire maintenant. … “

Mme May, ancienne première ministre conservatrice, a déclaré aux députés: “Puis-je tout d’abord dire à [Boris Johnson] que je n’envie ni lui ni le gouvernement, les décisions qu’ils doivent prendre et la situation difficile dans laquelle ils se trouvent.

«Cette pandémie a mis au défi les gouvernements du monde entier et les ministres ont été soumis à des pressions incessantes pour régler ce problème.

“Mais tout comme les ministres prennent des décisions difficiles, le Parlement aussi, et le Parlement prendra de meilleures décisions s’il est pleinement et correctement informé.”

Mme May a déclaré que le disjoncteur proposé par le parti travailliste aurait pu finir par se répéter “encore et encore et encore”. Elle a également averti qu’il semble que le gouvernement choisisse des statistiques pour soutenir ses politiques Covid-19 plutôt que de les fonder sur les données.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a été sollicité pour commentaires lors d’une réunion de journalistes politiques.